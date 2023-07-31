Опрос: Почти 60% россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно

Более половины россиян (59%) предпочитают делать ремонт самостоятельно, и лишь 41% доверяет столь важное дело исключительно профессионалам. Таковы результаты опроса мебельной компании Mr.Doors, которыми она поделилась эксклюзивно с редакцией Лайфа.

По словам интерьерного дизайнера Павла Осипова, если говорить в масштабах страны, то цифра самостоятельных ремонтов, действительно, сохраняется на довольно высоком уровне. В первую очередь это связано с желанием сэкономить. Однако в Москве, Санкт-Петербурге и курортных регионах, лидером среди которых является на сегодняшний день Сочи, профессионалы фиксируют стабильный рост обращений граждан к профессионалам для осуществления ремонта.

"По моему опыту работы с заказчиками, клиенты прибегают к услугам профессионалов, если речь заходит о каких-то технически сложных решениях в ремонте, типа разводки электричества, сантехники и другого. То же самое касается и услуг интерьерных дизайнеров", — добавил Осипов.