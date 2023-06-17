Россиянам рассказали, как из обычного балкона сделать комфортную зону отдыха

Если балкон остеклить, утеплить и дизайнерски оформить, то он превратится в настоящую зону отдыха. Об основных моментах такого обустройства рассказали Лайфу эксперты "Авито.Услуг".

"Весной 2023 года спрос на ремонтные работы вырос на 66%, интерес к остеклению балконов увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили представители сервиса.

Работы по благоустройству балкона нужно согласовывать, но не всегда. Например, это не требуется при дизайнерском переоборудовании. Но если предстоит вмешательство в конструкции, придётся всё оформить.

Для создания полноценной зоны отдыха на балконе его нужно будет утеплить и остеклить, а также провести электричество. Мастеров для этого можно найти на онлайн-платформах. Например, на "Авито.Услугах" весной число предложений по остеклению балконов выросло на 21% год к году.

Электричество проводится на балкон закрытым или открытым способом, а для утепления используются пенопласт, пеноплекс, минвата, пенофол, изолон. Чтобы утеплить балкон, лучше всего сделать тёплый пол, поскольку выносить радиаторы центрального отопления на балкон запрещено.

В оформлении можно совместить приятные для глаза дизайнерские решения и чисто практические моменты. К примеру, оставить встроенный шкаф-пенал для хранения вещей. Также можно заказать изготовление индивидуальной мебели для балкона, если не получилось подобрать подходящую по размеру.

Эксперты также отмечают, что на балконе можно оборудовать мини-кабинет и библиотеку со стеллажом или шкафом. Кроме того, там можно создать целую оранжерею с растениями.