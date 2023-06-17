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17 июня, 11:39

Россиянам рассказали, как из обычного балкона сделать комфортную зону отдыха

Исследование: Спрос на ремонт балконов весной вырос на 66%

Если балкон остеклить, утеплить и дизайнерски оформить, то он превратится в настоящую зону отдыха. Об основных моментах такого обустройства рассказали Лайфу эксперты "Авито.Услуг".

"Весной 2023 года спрос на ремонтные работы вырос на 66%, интерес к остеклению балконов увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили представители сервиса.

Работы по благоустройству балкона нужно согласовывать, но не всегда. Например, это не требуется при дизайнерском переоборудовании. Но если предстоит вмешательство в конструкции, придётся всё оформить.

Для создания полноценной зоны отдыха на балконе его нужно будет утеплить и остеклить, а также провести электричество. Мастеров для этого можно найти на онлайн-платформах. Например, на "Авито.Услугах" весной число предложений по остеклению балконов выросло на 21% год к году.

Электричество проводится на балкон закрытым или открытым способом, а для утепления используются пенопласт, пеноплекс, минвата, пенофол, изолон. Чтобы утеплить балкон, лучше всего сделать тёплый пол, поскольку выносить радиаторы центрального отопления на балкон запрещено.

Названы простые правила, которые помогут создать уют дома без трат и ремонта

Названы простые правила, которые помогут создать уют дома без трат и ремонта

В оформлении можно совместить приятные для глаза дизайнерские решения и чисто практические моменты. К примеру, оставить встроенный шкаф-пенал для хранения вещей. Также можно заказать изготовление индивидуальной мебели для балкона, если не получилось подобрать подходящую по размеру.

Эксперты также отмечают, что на балконе можно оборудовать мини-кабинет и библиотеку со стеллажом или шкафом. Кроме того, там можно создать целую оранжерею с растениями.

Ранее Лайф рассказывал о том, что участились случаи, когда владельцев квартир заставляют демонтировать только что установленные ими балконные конструкции. Летом 2023 года некоторым россиянам может грозить штраф за остекление балконов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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