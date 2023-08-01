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1 августа, 12:20

Айза клялась, что романтики не будет, но за разговорами с Гуфом потеряла детей

Говорят, любовь живёт три года. А у этой парочки, видимо, все 15. Невозможно не заметить, насколько радостно звучит голос Лилуны Ай рядом с бывшим супругом. Точно ли они проводят время вместе из-за сына?

После недавней новости о расставании рэпер Гуф, он же Алексей Долматов, почувствовал долгожданную свободу. Ведь раньше проводить время со своими женщинами по очереди он не мог: мешало кольцо на пальце. Но 27 июля состоялось первое слушание по делу о разводе певца с нынешней пока ещё супругой Юлией Королёвой. Обязательства сняты, и почти что снова холостой мужчина может общаться с кем захочет.

Интересно, что первым делом Гуф отправился к своему сыну от первого брака Сэму. Может, совесть замучила после рассказа Айзы о том, как он волей-неволей травмировал психику сына и что паренёк его любит и скучает. А может, соскучился по милосердной и сердобольной бывшей жене, всё так же готовой приголубить и успокоить, если что. Хотя та как-то в начале лета клялась, что никакого упоминания о Долматове от неё можно больше не ждать.

Айза и Гуф проводят вместе время, словно воссоединившаяся парочка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam

И вот на днях Айза-Лилуна Ай выложила у себя в профиле сначала бегущего в объятия Гуфа Сэма, а потом и вовсе показала видео, на котором воссоединившиеся родители уютно воркуют и хихикают. Невозможно не заметить счастливый голос бывшей супруги. Интересно, что её так обрадовало: примирение Гуфа с сыном или нахождение рэпера рядом с ней?

Будет ли и дальше Гуф участвовать в жизни сына или приехал повидаться один раз? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam

Будет ли и дальше Гуф участвовать в жизни сына или приехал повидаться один раз? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam

Понимая, что пойдут слухи, Айза тут же выкладывает фото, где пишет: "Никаких романтических действий не происходит". Потом продолжает о том, как это тяжело — быть родителями. Но, согласитесь, чувствуется в разговоре Гуфа и бывшей супруги лёгкий намёк на флирт и заигрывания. Точно ли никакой романтики, Айза? Может, Долматов всё же принял решение развестись, чтобы стать достойным отцом Сэму и растить его вместе?

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf

Елизавета Терешкова
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