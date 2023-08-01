Одна из девушек, подавших заявление на Хайдарова, отзывает свою подпись

Одна из женщин, присоединившаяся к инициативной группе во главе с певицей Славой (Анастасией Сланевской) против пластического хирурга Тимура Хайдарова, отозвала заявление и рассказала, что вообще не оперировалась у этого врача.

По данным источника Лайфа, участница специально созданного чата, сначала выступившая против хирурга, но затем передумавшая, будет подавать жалобу с целью отозвать свои подписи из коллективной жалобы. О своём решении дать ложные показания она уже пожалела. Женщина призналась, что готова ещё раз подтвердить, что операцию у Хайдарова не делала.

"Всё, что я считаю, какую ошибку я сотворила. Я считаю, что была моя ошибка — подписать это коллективное заявление. Я его отзываю и забираю всё", — рассказала она, запись беседы есть в распоряжении Лайфа.

Лайф попросил адвоката Александра Добровинского, защищающего Хайдарова, прокомментировать ситуацию.

"Нам стало известна очень интересная новость: оказывается, некоторое время назад несколько агрессивных барышень создали чат. В этом чате обсуждаются и готовятся некие действия, имеющие, насколько мы теперь понимаем, все признаки состава ряда преступлений. Мои доверители и наше бюро искренне верят, что данное дело дойдёт до суда, а мы уже доведём его до нужного финала", — сказал он.