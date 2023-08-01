Одна из девушек, подавших заявление на Хайдарова, отзывает свою подпись
Одна из женщин, присоединившаяся к инициативной группе во главе с певицей Славой (Анастасией Сланевской) против пластического хирурга Тимура Хайдарова, отозвала заявление и рассказала, что вообще не оперировалась у этого врача.
По данным источника Лайфа, участница специально созданного чата, сначала выступившая против хирурга, но затем передумавшая, будет подавать жалобу с целью отозвать свои подписи из коллективной жалобы. О своём решении дать ложные показания она уже пожалела. Женщина призналась, что готова ещё раз подтвердить, что операцию у Хайдарова не делала.
"Всё, что я считаю, какую ошибку я сотворила. Я считаю, что была моя ошибка — подписать это коллективное заявление. Я его отзываю и забираю всё", — рассказала она, запись беседы есть в распоряжении Лайфа.
Лайф попросил адвоката Александра Добровинского, защищающего Хайдарова, прокомментировать ситуацию.
"Нам стало известна очень интересная новость: оказывается, некоторое время назад несколько агрессивных барышень создали чат. В этом чате обсуждаются и готовятся некие действия, имеющие, насколько мы теперь понимаем, все признаки состава ряда преступлений. Мои доверители и наше бюро искренне верят, что данное дело дойдёт до суда, а мы уже доведём его до нужного финала", — сказал он.
Напомним, певица Слава (Анастасия Сланевская) обвинила столичного хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанной пластике груди. По её словам, врач платит другим недовольным клиентам компенсации за молчание. Сам звёздный медик обвинения отрицает. Хайдаров заявил, что возмущения Славы звучат абсурдно, хотя признался, что действительно рубцы остались. Он также обвинил исполнительницу в вымогательстве крупной суммы денег за плохую операцию. Сейчас певица намерена засудить хирурга. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov