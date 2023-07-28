"Сиськин бунт": Как российские звёзды переругались из-за силиконовых грудей В столичной звёздной тусовке вспыхнул местечковый скандал: певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он якобы изуродовал ей грудь. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. 27 июля, 22:40 Певица Слава и пластический хирург Тимур Хайдаров. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Анна Салынская © VK / drtimurkhidarov © Getty Images

Кто выступил против хирурга Хайдарова

Всё началось с того, что певица Слава обвинила известного столичного хирурга Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал ей грудь своей некачественной работой.

— Убрал мне животик, ножки, ручки, всё лишнее. Всё супер. Но грудь — ужас! Я за этот год переболела и пережила огромный стресс… Год не могла смотреть на себя в зеркало и избегала интимных отношений, — поделилась с подписчиками артистка. — Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство.

Певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной пластике груди. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nastya_slava

После этого заявления в личку певицы, по словам самой Анастасии Славневской (именно так по-настоящему зовут Славу), посыпались различные истории девушек, якобы пострадавших от рук врача. Это побудило её привлечь к разбирательству своего адвоката, которая сейчас изучает жалобы для того, чтобы отправить в компетентные органы.

Одновременно в Сети появились обвинения в адрес Хайдарова от разных блогерш. Уровень хейта достиг того, что хирурга в различных пабликах стали называть "мясником" и "кальянщиком".

В довершение этого Славу неожиданно поддержала звезда русского шансона Любовь Успенская, которая до этого под камеры называла Хайдарова лучшим пластическим хирургом в России.

— Мне не понравился результат (работы Тимура Хайдарова. — Прим. Лайфа), я переделала всё в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть, как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды, где потом миллионы людей пострадали, — написала у себя в соцсетях певица.

Оказывается, Любовь Успенская уже давно конфликтует с Хайдаровым, и в этот раз не преминула его задеть. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uspenskayalubov_official

Кто заступился за Хайдарова

В разгорающийся конфликт вмешались Яна Рудковская и Филипп Киркоров, призвавшие Славневскую сначала разобраться в причинах неудачного результата.

— Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где неправа. А вот сесть в лужу легко. Я, конечно, ни врач, ни специалист, но могу сказать тебе, прежде чем грешить на других, последи за своим поведением, — заявил король эстрады.

Однако попытки коллег по сцене заступиться за хирурга вызвали лишь новую агрессию Славы. Она заявила, что если её доведут, она раскроет правду про многих.

— Вся эта тема меня окончательно достала. Если кто-нибудь из популярных людей будет писать про меня неправду, чтобы оправдать своего друга, я напишу правду про звёзд… Не говорите, что мне надо делать и за чем следить. Не будите лиха, пока оно тихо! — заявила певица.

Как отреагировал на скандал сам хирург

На эти выпады Хайдаров ответил сначала сам в своём "Инстаграме". В ответ на колкости от хейтеров хирург написал, что Люба и Слава, перед тем как предать историю огласке, вымогали у него крупную сумму денег. Однако позже эта запись пропала из соцсети.

Хайдаров не считает себя виноватым. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov

Зато в публичном поле появился звёздный адвокат Александр Добровинский, который сообщил, что если скандал дойдёт до суда, он будет защищать Тимура Хайдарова. Комментируя ситуацию одному из федеральных СМИ, адвокат подтвердил слова своего потенциального подзащитного.

— От госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трёх лет. А от госпожи певицы Славы — в течение года, она как-то ничего не пела по этому поводу. "Сиськин бунт" возник, когда понадобились очередные деньги людям, и они сказали, что что-то их не устраивает. По некоторой причине ничего не получается, он платить не будет. Если кто-то чем-то недоволен, есть судебные инстанции, — заявил Добровинский.

Сколько стоит красота от звёздного доктора

Версия адвоката и его подзащитного имеет право на жизнь. Деньги у хирурга водятся и немалые — стоимость услуг по коррекции лица и фигуры доступна лишь очень обеспеченным людям.

В клинике Хайдарова только первичный приём и осмотр обойдётся пациенту в 10 тыс. рублей, если его проведёт сам владелец. Дальше по нарастающей: совсем немного подправить лицо, губы или сделать коррекцию пупочного кольца — от 70–80 тыс. рублей.

Расценки на различные пластические операции. Фото © drkhidarov.ru

"Сдуть" живот — удалить жир — обойдется уже в 200 тыс. А абдоминопластика живота, когда пациенту ещё при этом удаляют лишнюю кожу и натягивают оставшуюся, потянет на 1 млн рублей. Если при этом хочется добавить себе кубики пресса, как, например, у Филиппа Киркорова, — липоскульптурирование, — нужно выложить ещё минимум 250 тыс.

Обыкновенная подтяжка ягодиц — 500 тыс. руб. Каждая пластическая операция к ней — плюс 200 тыс. Коррекция груди, которая обычно включает в себя сразу несколько процедур, потянет на несколько миллионов. Такой же порядок цен был и на трансгендерные процедуры, которые делала клиника до законодательного запрета Госдумы на смену пола.

Как живёт пластический хирург

Тимуру Хайдарову 35 лет, он родом из Узбекистана, из города Навои, в Самаркандском государственном медицинском университете в 2011 году получил диплом по специальности "Лечебное дело". После этого поехал на Украину, где в 2013 году жил и учился в ординатуре в Киеве в Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика на отделении хирургии.











В России Хайдаров учился на курсах повышения квалификации по специальности "Пластическая хирургия" в РУДН. Путь к российскому гражданству пролегал через Воронеж — там обосновался будущий звёздный доктор перед покорением Москвы. Следы его пребывания в России также есть в Курске и Волгограде.

В столице молодой врач устроился в одну из коммерческих клиник сети, принадлежащей Наталье Талшкиной. Похоже, именно оттуда будущая звезда московской пластической хирургии делал стримы со своих операций и именно благодаря этому стал известным на рынке.

Сейчас звёздный доктор владеет несколькими юридическими лицами. Из них "Кьюлаб" — клиника пластической хирургии — в прошлом году официально заработала почти 25 млн рублей.

Сначала врач обзавёлся жильём в посёлке Бутово за МКАДом на улице Изюмской, но уже вскоре Хайдарова стали видеть в престижном Можайском районе, а позже — в Малом Патриаршем переулке рядом с метро Баррикадная.

Этот "гелик" Хайдаров продавал на Рублёвском шоссе в 2020 году. Фото © Avito.ru

Как менялась жизнь доктора, можно отследить и по его машинам. В Воронеже хирург ещё катался на старой Daewoo Nexia, которую продал в 2005 году за 100 тыс. рублей. Уже в 2009 году в Москве он пересел на эффектный родстер BMW Z4.

В 2015 году в Барвихе продавал свой первый "гелик" от тюнинг-ателье Brabus — дочернем предприятии концерна Mercedes-Benz Group AG, а недавно в Горках-2 выставлял на продажу ещё один такой же, но уже 2020 года выпуска, — за 13 млн рублей.

А вы бы хотели сделать себе пластическую операцию? 0 Я уже делал(а) пластическую операцию, возможно, сделаю ещё Ни в коем случае, у меня всё натуральное и так хочу оставить Есть части, которые бы я хотел (а) поправить, но у меня нет на это денег

Авторы Евгений Кузнецов