У инфоцыган кризис, а Настя Ивлеева докупила новый Lamborghini за 50 млн Избежав неприятностей с налоговой, блогер и миллионерша Настя Ивлеева (Анастасия Узенюк) на радостях пустилась в траты: купила ещё один дорогой спорткар и отдала миллион за новую мебель для гардеробной, которую в итоге ей не сделали. 26 июля, 22:40 Настя Ивлеева. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Neilson Barnard / Scott Olson, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Элитные машины блогерши

Похоже, блогер, телеведущая и теперь уже актриса Настя Ивлеева решила обновить автопарк. Она взяла кредит в банке, продала свой заряженный "гелик" Mercedes-Benz G-класса, и вскоре ГИБДД Москвы оформила на блогершу новенький паркетник Lamborghini Urus, стоимость которого сейчас доходит до 50 млн рублей. У этого спорткара мощность двигателя 650 л/с, а до 100 км/ч он разгоняется менее чем за четыре секунды. Только ежегодный налог на такую машину в Москве — 292 тыс. рублей.

Остальные автомобили девушки по-прежнему стоят в её гараже. Это скандальный суперкар Lamborghini Aventador, попавший в светские хроники после того, как однажды его увезли на штрафстоянку за превышение скорости. Злой по повадкам Lamborghini за время покатушек принёс хозяйке более 300 штрафов на сумму 400 тыс. рублей. Дорогая игрушка сейчас на рынке продаётся примерно за 32 млн рублей.

Анастасия Ивлеева и её "ламба". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

С лета 2019 года Ивлеева владеет американским маслкаром Chevrolet Camaro. На нём она набрала "всего" несколько десятков штрафов: похоже, девушка больше предпочитает "ламбу". Большая часть из них — за превышение скорости. Кстати, изначально салатовый американец недавно стал чёрным и глухо тонированным.

Как живёт Ивлеева

А вот другая покупка Ивлеевой принесла ей только неприятные хлопоты. Сейчас блогерша судится с коммерсантами, у которых она заказала мебель для своей гардеробной комнаты. Фирма PLYwood из Санкт-Петербурга якобы сорвала все сроки изготовления и перестала выходить на связь с именитой заказчицей. На этом блогерша потеряла более миллиона рублей.

Комната для вещей у Ивлеевой таких размеров, что год назад в ней целиком поместилась съёмочная группа фешен-блогера и телеведущего Александра Рогова, специально приезжавшего посмотреть, как она живёт.

Рогов поставил 5 Ивлеевой за стиль, а за саму гардеробную не поставил. Видео © t.me / Настя Ивлеева

Тогда интерьер комнаты выглядел очень просто и больше напоминал заваленную одеждой кладовку, чем респектабельное хранилище для вещей и ювелирки премиальных брендов, как у той же Елены Блиновской в её особняке в "Миллениум парке". Возможно, Ивлеева и загорелась сделать у себя нечто похожее.

Примечательно, что за фирмой, в которую обратилась Ивлеева, в Сети уже давно тянется дурная слава.

Негативные отзывы о работе компании висят в Интернете ещё с начала этого года. Фото © spb.zoon.ru

Лайф выяснил, что производством мебели занимался ИП Ларичкин Дмитрий Александрович, зарегистрированный в Северной столице. На сегодняшний день сайт PLYwood не работает, закрыты страницы ИП в соцсетях, а сайты-отзовики пестрят гневными комментариями других обманутых клиентов, пишущих, что, получив деньги, коммерсант исчезал.

В картотеке арбитражных дел содержится иск Ивлеевой к коммерсанту, зарегистрированный 13 июля. Арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил его без движения, сославшись на то, что "Настюшка-опасность" не приложила к нему документы, подтверждающие, что она действительно перечисляла деньги, а также, соблюдая порядок, направляла Ларичкину досудебную претензию.

Впрочем, в истории коммерсанта это уже не первое разбирательство. Парой месяцев ранее он проиграл иск другому юрлицу по делу о неосновательном обогащении на сумму 150 тыс. рублей. А в прошлом году с него по той же причине взыскали более 220 тыс. Вернул ли в итоге Ларичкин деньги контрагентам — неизвестно.

Битва за свои деньги у Ивлеевой ещё впереди. Фото © СПАРК

Как Ивлеева чистила бизнес перед проверкой налоговой

Сама Анастасия Узенюк (девушка так и не вернула девичью фамилию после неудачного замужества с рэпером Элджеем), несмотря на недавние неприятности с налоговой, совсем не бедствует. Ещё в 2021 году она попала в рейтинг главных российских знаменитостей по версии журнала Forbes и стала самым богатым блогером России — тогда издание оценило её состояние в 2,7 млн долларов. Вряд ли состояние успешной блогерши с тех пор могло уменьшиться, ведь кроме деятельности в "Ютубе" сейчас она также активно снимается в рекламе и кино.

Возможно, такой финансовый успех в этом году привлёк к ней внимание со стороны ФНС, проверявшей законность деятельности богатых и успешных блогеров после вскрывшихся миллиардных схем ухода от налогов "марафонщиц" Елены Блиновской и Лерчек.

Кто знает, возможно, блогерша предчувствовала скорый визит налоговиков, а может, и заранее знала о нём: буквально накануне проверки она избавилась от своего самого "проблемного" и непрозрачного актива — рекламного агентства "Ивлеева продакшн", приносившего девушке сотни миллионов рублей.

Настя Ивлеева и её подруга детства Анна Самакова, ставшая владелицей фирмы "Ивлеева продакшн". Фото © VK / Анна Самакова

Новым владельцем агентства стала подруга детства Узенюк, уроженка деревни Разметелево Ленинградской области Анна Самакова. До этого она официально числилась генеральным директором бизнеса.

На чём зарабатывает блогерша

Остальной бизнес Узенюк, похоже, вполне прозрачен, раз избавляться от него она пока не собирается. Полмиллиарда рублей выручки по итогам 2022 года ей принесла фирма по производству снеков "Коленки пчелы". Её девушка открыла вместе с известными топ-менеджерами "Проктер энд Гэмбл", "Данон Россия" и торговых сетей "Дикси" и "Пятёрочка" Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым. В компании девушке принадлежит контрольный пакет — 45%.

В декабре прошлого года Ивлеева также открыла совместный бизнес с опытным ресторатором из Казахстана Александром Пичугиным — это рестораны под крышей ООО "Блеск". Здесь ей принадлежит всего 20%: скорее всего, для успешной раскрутки Пичугину нужна была громкая фамилия — и блогерша оказалась в нужном месте в нужное время. Впрочем, успешность этой компании можно будет оценить только в следующем году.

Партнёры Анастасии Ивлеевой по фирме "Коленки пчелы" Виталиус Паулюс и Алексей Клочков. Фото © sostav.ru, Фото © YouTube / Центросоюз России

Помимо этого Настя выступает и как индивидуальный предприниматель со сферой деятельности, практически полностью совпадающей с профилем рекламного агентства "Ивлеева продакшн". Известно, что блогерша брала за рекламу в своих пабликах до 1,2 млн рублей, а короткие сториз обходились заказчикам в 700 тысяч.

Откуда у Ивлеевой несколько десятков миллионов на дорогие машины? 0 Она всё заработала сама на телевидении и в бизнесе Это доходы от прежнего времени, когда она была блогером Пусть с этим разберутся налоговики Я не знаю, кто такая Ивлеева, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов