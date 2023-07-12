"Бреду словно в бреду": Как выживает певица-русофобка Наргиз, воруя песни у Максима Фадеева Продюсер Максим Фадеев обвинил Закирову в воровстве своих песен. Во время выступлений артистка до сих пор пользуется старым репертуаром, права на который она потеряла 4 года назад. Теперь композитор будет судиться со всеми площадками, где певица исполнит старые хиты. 11 июля, 23:40 Певица Наргиз Закирова и композитор, продюсер Максим Фадеев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко, Вадим Тараканов

Что случилось с Наргиз

Российский продюсер Максим Фадеев в своём телеграме обвинил бывшую подопечную — узбекскую певицу Наргиз Закирову — в воровстве песен. По его словам, собственные произведения артистки у публики успеха не имеют, поэтому, несмотря на запрет, на своих выступлениях она продолжает пользоваться старым репертуаром. Композитор намерен судиться с каждым заведением, которое будет допускать самоуправство со стороны артистки.

Певица Наргиз Закирова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чёрная кошка между Фадеевым и Закировой пробежала ещё летом 2019 года. Тогда певица обвинила владельца лейбла MALFA в том, что он не даёт ей расти. Вместо больших залов в российских мегаполисах она, дескать, ездит по провинциальным ДК, а гастрольный график администраторы лейбла с ней даже не обсуждали, и звезда "Голоса" узнавала о своих выступлениях от друзей, покупавших билеты на её концерты.

По словам счастливой артистки, после того как она ушла от Фадеева, телефон её концертного директора стал красным от предложений выступить. Мол, ещё никогда перед ней не открывались такие широкие перспективы, как после скандала.

В ответ на эти откровения Максим Фадеев запретил Закировой использовать композиции лейбла, написанные для неё в период их сотрудничества. С тех пор, по словам продюсера, на своих концертах певица всё равно использовала этот материал, и до поры он просто закрывал на это глаза.

Пока Закирова анонсирует свой новый концерт, пользователи предупреждают артистку не использовать старые песни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official

Почему певица оскорбляет россиян

Принципиально взяться за бывшую подопечную однозначно поддерживающий Россию и СВО Фадеев решил, когда узнал, что Наргиз говорит и пишет о России и её гражданах в своих соцсетях — Закирова заняла жёсткую проукраинскую позицию и принялась оскорблять и банить своих российских подписчиков, посмевших возражать кумиру. После этого в инстаграм* певицы комментарии в основном пишет украинская публика, которая по каждому случаю "дякует" Закировой за поддержку Украины и зовёт выступить в Незалежной.

— Переломным моментом для меня стали её слова о России и жителях нашей страны, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет, — написал у себя в телеграм-канале российский продюсер. — Остаётся непонятным: почему в её репертуаре по сей день преобладают песни на "вражеском" русском языке? Почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке?

Композитор напомнил, что поймал певицу на использовании старых песен во время выступления в одном из клубов Алма-Аты. Он подал в суд на заведение, так как, по его словам, уведомлял его администрацию о недопустимости исполнения своих композиций, но клуб это сообщение проигнорировал.

— Мы будем фиксировать факты нарушения моих прав и судиться с каждой площадкой. Не жалея на это ни времени, ни ресурсов. 27 июля у неё запланирован концерт в Ташкенте, наше письмо оперативно улетело и туда тоже, — предупредил Фадеев.

Постом в своём канале Фадеев дал понять, что не шутит с Закировой. Скрин © t.me / maxfadeev1

Откуда взялась Наргиз Закирова

Закирова родилась и выросла в Узбекистане в большой интеллигентной семье потомственных музыкантов, актёров, поэтов и писателей. Все они были максимально обласканы ещё cоветской властью: из рук республиканского и союзного руководства получали многочисленные государственные награды, премии, почётные звания и высокие должности в системе Минкульта.

Пожалуй, из всего многочисленного семейства Закировых советским гражданам 80-х был наиболее знаком дядя Наргиз — музыкант Фаррух Закиров. На ту пору он руководил популярнейшим узбекским ансамблем "Ялла". Их песня про город Учкудук и три колодца в 1982 году стала шлягером, который обожали и пели во всех республиках СССР. А после получения Узбекистаном независимости новое руководство предложило ему карьеру чиновника государственного масштаба — в начале нулевых Фаррух стал сначала замминистра, а затем и министром культуры республики.

Несмотря на все возможности для обеспеченной жизни и карьерного роста, родители Наргиз в 1995 году эмигрировали в США. Там Закирова-младшая растрачивала свой талант на выступления в ресторанах. Чтобы как-то зарабатывать на хлеб, работала администратором в видеосалонах, в тату-студиях. Девушка неоднократно пыталась пробиться на американскую сцену, пела сольно и в группах, отправляла заявки на участие в музыкальных шоу на американском ТВ. Впрочем, похоже, американскому зрителю до эмигрантки не было никакого дела.

Дядя Наргиз — руководитель ансамбля "Ялла" Фаррух Закиров. В независимом Узбекистане он стал министром культуры. Фото © kremlin.ru

Российский взлёт кабацкой певицы

В 2013 году на Закирову вдруг обратила внимание российская команда международного телепроекта "Голос". Конкурсантке из заслуженной узбекской семьи предоставили шанс выступить на слепых прослушиваниях, и после победы в отборочном туре певицу организаторы сначала превратили в настоящую звезду второго сезона, а после окончания телешоу девушка получила контракт от Максима Фадеева.

Отметим, мало кому из финалистов знаменитого телеконкурса везло так, как Наргиз. Продюсер сразу же написал для подопечной несколько хитов, снял на них дорогостоящие клипы, после этого заботился о её дуэтах со звёздами российской эстрады, организовывал участие в различных телепроектах и музыкальных, в том числе международных, конкурсах, на которых она даже брала Гран-при.

Певица всегда была с регулярными гастролями, а главное, всё это время российские власти закрывали глаза на её американское гражданство — талантливой иностранке никто не мешал зарабатывать в России.

За несколько лет артистка, по её же собственным словам, обзавелась личным водителем, командой помощников, деньгами и недвижимостью в России.

Звёздный час Наргиз. Скрин © Первый канал

Как Наргиз работала после конфликта с Фадеевым

Возможно, Закирову могла испортить звёздная болезнь. В 2019 году на фоне конфликта с Фадеевым в СМИ попадали многочисленные свидетельства людей из её окружения, утверждавших, что Наргиз своенравна, конфликтна, несдержанна в словах, ненавидит Россию и своего зрителя, которого в частных беседах называет "рожами". Кроме этого, за Наргиз замечали чрезмерное увлечение крепким алкоголем.

Спустя несколько месяцев после скандала Закирова перебралась под крыло другого продюсера — Виктора Дробыша. Тот был рад увести у конкурента перспективную артистку, однако их полноценное сотрудничество так и не сложилось из-за депортации Наргиз из России в мае прошлого года.

Параллельно пыталась действовать самостоятельно и работала под крышей ИП своего молодого близкого друга Антона Ловягина, который раньше вроде был техником в её команде.

Молодой человек моложе певицы на 12 лет. В июле 2019 года он стал индивидуальным предпринимателем с деятельностью в сфере художественного творчества, звукозаписи и издания музыкальных произведений, производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также рекламной деятельности.

Антон Ловягин и Наргиз Закирова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official

Свой аккаунт в ВК он стал превращать в площадку для пиара возлюбленной, но, похоже, не очень успешно: в друзьях у страницы всего 54 пользователя, а контент — обычные репосты со страницы Наргиз в "Инстаграме"*. При этом последняя запись датирована августом 2020 года — то есть запала Ловягина хватило лишь на год работы.

В это время пару можно было встретить в коттеджном посёлке имени Казимира Малевича в Немчиновке — это примыкающее к МКАД респектабельное село в Одинцовском районе Московской области. Здесь расположен трёхэтажный дом площадью 650 квадратных метров с гостевым домиком и участком 18 соток. Похоже, пара его арендовала, поскольку на сайтах недвижимости в архивах можно найти соответствующее объявление. Последний раз особняк сдавался за 250 тысяч рублей в месяц. В Москве Закирова и Ловягин регистрировались по разным адресам.

Как Закирова жила в США

Переехав в Россию, Закирова оставила в Америке своего мужа — певца итальянского происхождения Филиппа Бальцано, работавшего в американских ресторанах. Благодаря ему, кстати, Наргиз и получила работу ресторанной певицы.

Согласно данным американских реестров недвижимости, супруги проживали по адресу 49 Marine Way в уютном двухэтажном домике, расположенном почти на побережье Атлантики на отдаленной окраине Нью-Йорка — в боро Статен-Айленд.

По местным меркам недвижимость недорогая, американские риелторы сейчас оценивают её в 650 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит 167 квадратных метров площади. Первый этаж состоит из гостиной, столовой, большой кухни с обеденным уголком, а также гостевого санузла и комбинации кладовки с прачечной. На втором этаже расположены хозяйская спальня с собственной ванной комнатой, ещё две спальни с общей ванной, а также выход на чердак.













Здесь также есть звукоизолированный подвал и парковка на одну машину. В описании к объекту на американском сайте недвижимости продавец написал следующее: "В этом доме я вырастил четверых детей и заботился о своих родителях. Очень привязан к нему, но я недавно развёлся и нет смысла оставаться здесь одному".

Супруги развелись в 2016 году. Как тогда рассказывала Лайфу Закирова, Бальцано постоянно давил на неё и якобы постоянно требовал деньги на ремонт дома и коммунальные платежи, а кроме этого, хотел оплаты написанных им для неё песен. Впрочем, после развода отношения у них наладились — Бальцано даже приезжал в Москву, чтобы принять участие в том же шоу "Голос", впрочем, без особого успеха.

Что ждёт певицу теперь

После начала СВО Наргиз уехала на родину в Ташкент, где едва ли не первым делом встретилась с послом США в Узбекистане Даниэлем Розенблюмом.

— Спасибо за незабываемый вечер и гостеприимство в вашей прекрасной резиденции, где я чувствовала себя Дома. Боже, храни Америку! — написала певица в своём инстаграме* по итогам встречи.

Подписчики певицы предполагают, что русофобия артистки может быть следствием контактов Закировой с западным истеблишментом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official

Похоже, это, а также оскорбления в адрес подписчиков, поддержавших российскую спецоперацию на Украине, и критика страны, в которой певица зарабатывала огромные деньги, стали причиной, по которой Закирову развернули в аэропорту Домодедово и отправили обратно в Ташкент в мае 2022 года. Российские власти запретили ей въезд в страну на 50 лет.

Судя по всему, доходы певицы после этого заметно просели — сейчас она большей частью разъезжает по странам Средней Азии, где выступает на небольших площадках. Однако поклонники творчества, похоже, требуют не её последние композиции, а хиты, написанные Максимом Фадеевым.

Закирова, зная, что ей запрещено петь старые песни, тем не менее пользуется тем репертуаром. Похоже, когда площадки начнут отказываться от её концертов из-за перспектив судебных тяжб с композитором, звезду "Голоса" ждут тяжёлые времена.

*Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nargizzakirova_official Нужно ли разрешать Наргиз работать в России? 0 Нет, раз она не любит Россию, пусть работает в Узбекистане Её место в США, пусть работает там в ресторанах Я не знаю, кто такая Наргиз, мне всё равно, как она живёт

Авторы Евгений Кузнецов