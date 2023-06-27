Как экс-солистка "ВИА Гры" Брежнева покаялась на Украине, а потеряла всё в России Вера Брежнева металась между Украиной и Россией, выступала против СВО, но в итоге потеряла всё: ВНЖ, бизнес, жильё и перспективы. В Европе отменяют концерты, а оба мужа певицы, похоже, в своих заботах. 26 июня, 23:40 Вера Брежнева, Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa / meladzemusic

На днях Брежнева окончательно разорвала все связи с Россией. К этой дате МВД РФ аннулировало российский вид на жительство певицы, налоговая ликвидировала её ИП, а кроме того, артистка утратила право собственности на товарный знак VERA, под которым здесь она продавала свою косметику. Также перестал работать и интернет-магазин певицы. Страница ещё существует, однако её содержимое уже удалено — при загрузке появляется знаменитая ошибка 404.

Последние изменения в статусе Веры Брежневой в ЕГРЮЛ говорят, что певица окончательно разорвала связь с Россией. Фото © Spark-interfax

Почему Брежнева жалуется на депрессию

Какое-то время назад у себя в соцсетях украинская певица Вера (на концерте в Риге она отреклась от своего псевдонима Брежнева и назвалась украинкой) жаловалась на подавленное моральное состояние и депрессию. Причины, в общем, понятны. Бывшая "ВИА Гра" вплотную подошла к краху своей карьеры: отныне в России для неё окончательно закрыты сцена, роли в кино, "Голубые огоньки" и прочие телепроекты — основной источник узнаваемости, заработка и благосостояния Брежневой.

С момента начала СВО на родине у сбежавшей "спивачки" появилась всего пара украиноязычных песен. Однако при всех стараниях пиарщиков популярностью в Незалежной они не пользуются — тамошний зритель хорошо запомнил, как бывшая "ВИА Гра" несколько лет назад на российском ТВ просила не называть её украинской певицей.

А сейчас ещё один за другим отменяются концерты в Европе. В июне Брежнева должна была поехать в тур по городам Испании, Португалии, Израиля и Франции, однако выступить успела только в Ницце — после этого организаторы поставили её в известность об отмене выступлений.

Интересно, что от псевдонима Брежнева певица отказалась ещё в декабре прошлого года, однако её сайт этого, кажется, не заметил. Фото © brezhneva.com

О том, что у певицы всё плохо, может свидетельствовать и Интернет: к сегодняшнему дню содержимое её фейсбука* недоступно для пользователей соцсети, страница в "Инстаграме"* последний раз обновлялась ещё 27 марта, молчат "Твиттер" и ВК. И даже на личном сайте Брежневой больше нет информации ни о гастрольном графике, ни о контактах её пиар-менеджеров.

Что известно про личную жизнь певицы

Как недавно писала киевская пресса, Брежнева и её супруг — Константин Меладзе — развелись. Так это или нет, неизвестно, после начала СВО артистка находилась в Польше, где помогала украинским беженцам, в марте этого года Брежневу видели в США у дочери Сары, а недавно латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила, что её коллега живёт в Латвии в особняке по соседству. Последнее же, что было слышно о Меладзе, — он уехал на свою виллу в Италии, где якобы и по сей день ведёт тихую жизнь пенсионера.

Весной этого года, как писали столичные таблоиды, украинский продюсер продавал уютный семейный особняк в элитном подмосковном посёлке "Миллениум парк". Объявление о продаже трёхэтажного дома площадью 700 квадратных метров, расположенного на участке 36 соток, появилось на сайтах по продаже недвижимости зимой. За объект продавец просил 300 миллионов рублей. Уже в мае оно исчезло из публичного доступа.

У себя на странице в "Инстаграме"* Константин Меладзе опубликовал своеобразное видео, в котором он в замедленной съёмке словно бы уезжает от зрителя. Похоже, таким образом музыкальный продюсер попрощался со своими поклонниками и отправился на пенсию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic

К кому за поддержкой может обратиться певица

Не до певицы и её бывшему мужу, украинскому олигарху Михаилу Киперману, — благо у пары есть общий ребёнок, а его фамилию она до сих пор носит официально.

Три недели назад бизнес-партнёру скандального олигарха Игоря Коломойского СБУ объявила о подозрении в совершении хищения на сумму 600 миллионов гривен (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ). Теперь ему грозит уголовное преследование по трём статьям УК Украины и, возможно, срок до 12 лет.

Как считают украинские спецслужбы, Киперман вывел деньги из подконтрольной ему украинской нефтяной компании "Укртатнафта" и перечислил их на счета одной из своих зарубежных фирм в день начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля. Вероятно, бизнесмен рассчитывал, что в суматохе кража останется незамеченной.

Служба безопасности Украины опубликовала схему хищения денег Михаилом Киперманом. Фото © pravda.com.ua

После того как схема вскрылась, Киперман, ожидаемо, подался в бега, а следователи Незалежной сейчас решают вопрос с объявлением его в международный розыск. Если это случится, скорее всего, европейские и американские счета олигарха будут заморожены и он сам может оказаться в роли просящего.

Кстати, сумма предназначалась для оплаты 84 тысяч тонн сырой нефти, которую поставщик уже успел отгрузить в Одесский порт для отправки на Кременчугский НПЗ, принадлежавший Коломойскому.

Чем владеет Брежнева на Украине

На Украине у Брежневой ещё есть кое-какие активы. Например, бизнес, а также многочисленная недвижимость, которую певица приобретала в браке со своими мужьями на протяжении последних 10–15 лет.

Согласно данным украинских реестров юрлиц, все фирмы Веры Брежневой работают и не собираются закрываться. Фото © youcontrol.com.ua

В украинских реестрах юрлиц Лайф нашёл несколько записей, связанных с Верой Киперман: ИП с деятельностью в сфере рекламы и исполнительных искусств и пять местных ООО. Три из них — это группа компаний под общим названием "Инверия" со сферой деятельности в области организации различных конгрессов и выставок.

Четвёртое предприятие называется "Вера Брежнева" и занимается организацией концертов певицы на Украине, а пятое — "Вибренд" — производит парфюмерию и косметику под брендом VERA. Это та самая косметика, права на использование товарного знака которой певица недавно утратила в России.

*Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов