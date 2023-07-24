Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Вскоре у них родился сын Сэм. Это была очень яркая и эмоциональная пара, постоянно выяснявшая отношения на публику. Как Гуф ломал психику сыну, а тот кричал: "Папочка, брось наркотики!" — откровение Айзы Анохиной. Возлюбленные то сходились, то ссорились и расставались. Но в итоге после пяти лет брака, в 2013 году, супруги всё же развелись. Айза забрала сына и стала воспитывать его одна.

Понимая, что ребёнку нужен отец, Лилуна Ай не могла препятствовать его общению с Гуфом. Сама же с Алексеем Долматовым, как по паспорту зовут рэпера, тоже продолжала поддерживать связь. Но всегда подчёркивала, что это только ради их общего сына Сэма.

Айза рассказала, как спасала психику сына после общения с Гуфом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Однако в последнем интервью подчеркнула, как времяпрепровождение с отцом-наркоманом для мальчика нередко заканчивалось психологическими травмами. Особенно ярко запомнился один самый печальный случай, рассказывая про который 38-летняя модель чуть ли не плакала.

"Сэм писал Гуфу: "Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики! Папочка, мне страшно!" У сына поднялась температура после этого разговора, я вызвала врачей. Это была травма. Гуф кричал: "Я умираю, меня отравили. Сэм, Сэм, я тебя люблю!" Это травма на всю жизнь. Лёша нужен Сэму, у него нет другого отца. Я тогда не уследила, потому что меня не было дома. Это был из ряда вон выходящий случай".

В начале июля 2023 года стало известно, Юлия Королёва, нынешняя жена Гуфа, тоже не вынесла жизни с тираном и подала на развод. Как бы тот не задаривал её подарками и не просил прощения, слишком сильно отложилось в памяти происшествие, когда невменяемый Долматов взял в заложники её и маленькую дочь Тину. Айза прокомментировала эту историю достаточно жёстко, но зато честно.

Бывшая жена Гуфа, Айза-Лилуна Ай, рассказала про неадекватное поведение Долматова с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

"Знаю историю болезни Лёши, как никто другой, поэтому у меня давно нет иллюзий по поводу его здоровья. За 10 лет нашего брака я не видела его альтер эго алика. Я просто не допускала такого состояния. Слышала лишь, что когда-то там Лёшу клали в отделение психбольницы. Честно скажу, без вранья, переживаю за дочь Гуфа. Юля молодая, и Лёша не повзрослевший. У них появился ребёнок. Знаю, что такое быть ответственной матерью. Гуф опасен для самого себя. Для детей — нет, но им это видеть не надо".