Регион

Уведомления отключены

24 июля, 11:14

Театр Градского подал в суд на вдову и детей композитора

Starhit: Театр Градского через суд просит его наследников забрать с парковки авто

<p>Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Театр "Градский холл", основанный народным артистом России Александром Градским, подал в суд на вдову и детей композитора. Как пишет Starhit, их имущество уже долгое время занимает парковочные места.

Дело в том, что на парковке театра стоят машины певца: два "мерседеса" и золотой "линкольн". Авто мешают сотрудникам, а вот ни вдова Марина Градская, ни дети артиста — Мария и Даниил — не обращают внимания на настоятельные просьбы руководства учреждения и не забирают иномарки. В результате театр решил подать в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом. Первое заседание состоится 5 сентября в Тверском суде.

Напомним, 26 ноября 2021 года Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, а рано утром 28 ноября он ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.

Домработница Градского рассказала, что старшие дети ревновали его к молодой жене

Домработница Градского рассказала, что старшие дети ревновали его к молодой жене

А в январе 2022 года в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. Следствие шло полгода. В итоге на скамье подсудимых из четырёх подозреваемых оказался только один — уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Александр Градский
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров