Театр Градского подал в суд на вдову и детей композитора
Starhit: Театр Градского через суд просит его наследников забрать с парковки авто
Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей
Театр "Градский холл", основанный народным артистом России Александром Градским, подал в суд на вдову и детей композитора. Как пишет Starhit, их имущество уже долгое время занимает парковочные места.
Дело в том, что на парковке театра стоят машины певца: два "мерседеса" и золотой "линкольн". Авто мешают сотрудникам, а вот ни вдова Марина Градская, ни дети артиста — Мария и Даниил — не обращают внимания на настоятельные просьбы руководства учреждения и не забирают иномарки. В результате театр решил подать в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом. Первое заседание состоится 5 сентября в Тверском суде.
Напомним, 26 ноября 2021 года Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, а рано утром 28 ноября он ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.
А в январе 2022 года в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. Следствие шло полгода. В итоге на скамье подсудимых из четырёх подозреваемых оказался только один — уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов.