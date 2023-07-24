Театр Градского подал в суд на вдову и детей композитора

Театр "Градский холл", основанный народным артистом России Александром Градским, подал в суд на вдову и детей композитора. Как пишет Starhit, их имущество уже долгое время занимает парковочные места.

Дело в том, что на парковке театра стоят машины певца: два "мерседеса" и золотой "линкольн". Авто мешают сотрудникам, а вот ни вдова Марина Градская, ни дети артиста — Мария и Даниил — не обращают внимания на настоятельные просьбы руководства учреждения и не забирают иномарки. В результате театр решил подать в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом. Первое заседание состоится 5 сентября в Тверском суде.