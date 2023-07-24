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24 июля, 10:55

Джонни Депп продолжил гастроли после экстренной госпитализации в Будапеште

Американский актёр Джонни Депп возобновил гастроли вместе со своей группой The Hollywood Vampires после госпитализации в Будапеште. Об этом пишет Blikk.

В столице Венгрии выступление группы было отменено из-за проблем со здоровьем у Деппа. После этого был отменён концерт в Словакии. Однако уже 22 июля коллектив выступил в Польше. Позднее группа опубликовала кадры со своего концерта в немецком городе Вольфсбург, который прошёл в воскресенье, 23 июля. Собравшиеся зрители публиковали видео с мероприятия, на них присутствовал Депп.

Менеджер Джонни Деппа заявил, что актёр не собирался приезжать в Россию

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Ранее сообщалось, что в Будапеште экстренно госпитализировали американского актёра Джонни Деппа. Это произошло после того, как звезду нашли без сознания в номере отеля.

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ТАСС / IMAGO

Иван Косицын
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