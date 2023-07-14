Менеджер Джонни Деппа заявил, что актёр не собирался приезжать в Россию

Представитель и менеджер Джонни Деппа Стивен Дойтерс опроверг сообщения о том, что актёр планирует приехать в Россию. Так он ответил на вопрос подписчика, правда ли Депп пообещал россиянам "скоро увидеться".

Ранее в Сети появилось видео, в котором артист обратился к фанатам в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", который выйдет на экраны в РФ 20 июля. В обращении он поблагодарил зрителей за просмотр новой картины и пообещал поклонникам увидеться в ближайшее время. Западные СМИ подали новость как "обращение Деппа к русским".

"Нет. Это видео было сделано в преддверии премьеры фильма в мировом прокате. И никаких поездок в Россию не планируется", — написал в "Твиттере" представитель голливудской звезды.