Менеджер Джонни Деппа заявил, что актёр не собирался приезжать в Россию
Представитель и менеджер Джонни Деппа Стивен Дойтерс опроверг сообщения о том, что актёр планирует приехать в Россию. Так он ответил на вопрос подписчика, правда ли Депп пообещал россиянам "скоро увидеться".
Ранее в Сети появилось видео, в котором артист обратился к фанатам в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", который выйдет на экраны в РФ 20 июля. В обращении он поблагодарил зрителей за просмотр новой картины и пообещал поклонникам увидеться в ближайшее время. Западные СМИ подали новость как "обращение Деппа к русским".
"Нет. Это видео было сделано в преддверии премьеры фильма в мировом прокате. И никаких поездок в Россию не планируется", — написал в "Твиттере" представитель голливудской звезды.
В начале недели в российской группой ЯМОРЕ рассказали, что звезда "Пиратов Карибского моря" договорилась с музыкантами о визите в Россию этой осенью. Сообщалось, что приезд актёра в РФ обсуждали с его командой ещё с момента выступления Деппа в "Олимпийском" в составе американской супергруппы Hollywood Vampires.
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