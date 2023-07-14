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14 июля, 09:34

Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начала забастовку

Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начали забастовку после того, как не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Об этом сообщили в пресс-службе гильдии.

"Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчёт актуальные проблемы. Они ответили обычным образом… Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", говорится в опубликованном сообщении.

Забастовка началась в пятницу в 10:01 по Москве. В ней принимают участие сотрудники крупнейших кинокомпаний: Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других.

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Напомним, начавшаяся забастовка стала для американских актёров первой, начиная с 1980 года. Основным их требованием является повышение минимальной оплаты труда, а также социальные гарантии и защита прав работников индустрии на фоне развития искусственного интеллекта. Причём солидаризируются с артистами и их британские коллеги: в Лондоне актёры "Оппенгеймера" покинули премьеру фильма.

Обложка ©

Getty Images / Michael M. Santiago

Матвей Константинов
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