Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения США начала забастовку

Гильдия киноактёров и Федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начали забастовку после того, как не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Об этом сообщили в пресс-службе гильдии.

"Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчёт актуальные проблемы. Они ответили обычным образом… Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем", — говорится в опубликованном сообщении.