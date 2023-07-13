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13 июля, 02:47
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"Берегите себя": Джонни Депп записал обращение к российским поклонникам

Джонни Депп обратился к россиянам в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри"

<p>Американский актёр Джонни Депп. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer</p>

Американский актёр Джонни Депп. Обложка © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Американский актёр Джонни Депп обратился к российским поклонникам в преддверии премьеры фильма с его участием "Жанна Дюбарри". Его слова приводит Eprimefeed.

Российская премьера картины, в которой Депп сыграл роль французского короля Людовика XV, состоится 20 июля. Она повествует об истории девушки из низшего сословия Жанны Вобернье (Майвенн), которая с подачи покровителя графа Дюбарри влюбляет в себя короля.

Джонни Депп в роли французского короля Людовика XV и актриса Майвенн в роли Жанны Вобернье. Кадр из фильма "Жанна Дюбарри". Фото © kinopoisk / Режиссёр Майвенн / Сценарий Майвенн, Тедди Лусси-Модесте

Джонни Депп в роли французского короля Людовика XV и актриса Майвенн в роли Жанны Вобернье. Кадр из фильма "Жанна Дюбарри". Фото © kinopoisk / Режиссёр Майвенн / Сценарий Майвенн, Тедди Лусси-Модесте

"Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам понравится. Берегите себя, увидимся", — подчеркнул актёр.

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Ранее стало известно, что звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп договорился с российской группой ЯМОРЕ о визите в Россию этой осенью. Музыканты обсуждали с командой актёра его приезд в РФ ещё с момента выступления Деппа в "Олимпийском" в составе Hollywood Vampires.

Оксана Попова
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