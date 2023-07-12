В первом фильме про Гарри Поттера нашли киноляпы спустя 22 года после премьеры

В этом году первой экранизации романа Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере исполняется уже 22 года. Фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны в 2001 году. При этом, несмотря на масштаб картины, авторы допустили целый ряд киноляпов.

Несостыковки раскрыл РБК Life. Так, например, обращает внимание на себя тот факт, что шрам на лбу Гарри то есть, то внезапно исчезает: в магазине волшебных палочек "Лавка Олливандера" Гарри Поттер тестирует палочки, наконец очередь доходит до той самой. В этот момент у героя даже волосы разлетаются в стороны, благодаря чему обнажается лоб, но шрама на нём нет. Уже через несколько секунд в той же сцене след от травмы возвращается на место.





Кроме того, первый преподаватель Гарри по защите от тёмных искусств, раб Волдеморта и второстепенный злодей Квиринус Квиррелл запомнился зрителям странностями с причёской. На протяжении всего фильма он носил тюрбан, под которым не было волос. Однако на некоторых кадрах на протяжении фильма можно заметить, что из-под головного убора торчали тёмные волосы.





Также один из самых заметных киноляпов создатели картины допустили в сцене, где капитан и вратарь команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд знакомит Гарри Поттера с правилами игры. Диалог проходит прямо на игровом поле, и на кадре за спиной у Гарри видна дорожка. Затем место тренировки показывают с высоты одной из башен Хогвартса, дорожка исчезает, а вокруг видно лишь зелёное поле.



