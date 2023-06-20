Нестыковочка, Ватсон!: В советском сериале про Шерлока Холмса нашли множество киноляпов

Советский сериал о похождениях самого знаменитого лондонского сыщика "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", любят не только у нас, но и за границей. За воплощение на экране образа гениального детектива Василий Ливанов был награждён орденом Британской империи в московском посольстве Великобритании. При всех своих достоинствах картина не лишена технических недочётов — предлагаем обратить внимание на забавные киноляпы из любимого сериала.

Так, например, в начале первой серии "Шерлока Холмса и доктора Ватсона", Холмс, прервав завтрак, в рубашке с поднятым воротником спускается побеседовать с лондонскими беспризорниками. По завершению разговора он возвращается за стол уже с галстуком-бабочкой на шее — она появилась на нём, пока он поднимался по лестнице.





Боксёрский поединок между Холмсом и Ватсоном тоже не обошёлся без неточностей. Во время спарринга в комнату входит миссис Хадсон и напоминает детективу, что у доктора повреждена рука. На что Холмс заявляет, что ни разу за бой не использовал левую руку. Однако, если пересмотреть матч полностью, можно увидеть, что Холмс не стесняется боксировать обеими руками.

Скриншот © YouTube / Пятый канал Россия

А в эпизоде "Король шантажа" Ватсон изучает периметр усадьбы Милвертона, размышляя, как бы ему лучше проникнуть за ограждение. В итоге доктор выбирает для проникновения самый высокий участок забора, хотя свою разведку он начал в месте, где стена была совсем низкой.





Стоит упомянуть и то, что в советском сериале никак не был отображён тот факт, что Шерлок Холмс Конан Дойля иногда принимал наркотики. А вот знаменитое "Элементарно, Ватсон!", наоборот, никогда не звучало из уст книжной версии гениального детектива и стало своеобразной визитной карточкой советского Шерлока.