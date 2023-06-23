В фильме Гайдая нашли зашифрованную шутку, которую можно принять за ляп
Киноляп в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика" оказался шуткой
В советском фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" оказалась спрятана зашифрованная шутка, которую можно принять за киноляп.
Всего в картине три новеллы: "Напарник", "Наваждение" и "Операция "Ы". Две последних режиссёр связал деталью, которую замечают далеко не все.
В расписании выдачи книг в библиотеке указано, что она работает с 3:00. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
Дело в том, что, когда главный герой Шурик в новелле "Наваждение" выходит из библиотеки с книгой, на стене видно расписание выдачи книг. На табличке указано, что учреждение открывается в 3:00. Казалось бы, это опечатка, но на самом деле это пасхалка к следующей новелле.
В "Операции "Ы" Трус из троицы бандитов должен был привлечь внимание старухи естественным вопросом, но он спросил: "Как пройти в библиотеку?" И сделал это в три часа ночи. Так режиссёр картины Леонид Гайдай тонко связал две новеллы, оставив шуточное послание для зрителя в одной из них.
Ранее Лайф рассказывал о том, что фильм "Кин-дза-дза!" пришлось переозвучивать из-за сухого закона в СССР. Также цензоры активно намекали режиссёру Георгию Данелии, чтобы он заменил "ку!" на любое другое слово из-за генсека Константина Черненко.
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / kino-teatr.ru