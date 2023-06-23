В фильме Гайдая нашли зашифрованную шутку, которую можно принять за ляп

В советском фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" оказалась спрятана зашифрованная шутка, которую можно принять за киноляп.

Всего в картине три новеллы: "Напарник", "Наваждение" и "Операция "Ы". Две последних режиссёр связал деталью, которую замечают далеко не все.

В расписании выдачи книг в библиотеке указано, что она работает с 3:00. Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Дело в том, что, когда главный герой Шурик в новелле "Наваждение" выходит из библиотеки с книгой, на стене видно расписание выдачи книг. На табличке указано, что учреждение открывается в 3:00. Казалось бы, это опечатка, но на самом деле это пасхалка к следующей новелле.

В "Операции "Ы" Трус из троицы бандитов должен был привлечь внимание старухи естественным вопросом, но он спросил: "Как пройти в библиотеку?" И сделал это в три часа ночи. Так режиссёр картины Леонид Гайдай тонко связал две новеллы, оставив шуточное послание для зрителя в одной из них.