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23 июня, 13:06

Фильм "Кин-дза-дза!" пришлось переозвучивать из-за сухого закона в СССР

<p>Кадр из фильма "Кин-дза-дза!" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/44811/?utm_referrer=yandex.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!" © "Кинопоиск"

Мало кто знает, но культовую советскую комедию "Кин-дза-дза!" режиссёра Георгия Данелии пришлось переозвучивать из-за цензуры. В частности, это было связано с сухим законом, который появился с приходом к власти Михаила Горбачёва. В то время в СССР запрещали киноленты, где демонстрируются спиртные напитки.

Так, переозвучить пришлось сцену, где у Скрипача герои интересуются содержимым бутылки в его портфеле. Первым напиток попробовал инопланетянин Уэф, но ему не понравилось. Скрипач в тот момент заявил, что это не вино, а уксус. При этом в первоначальном варианте фильма была чача, пишет РБК.

Кроме того, "Кин-дза-дза!" едва не лишился культового "Ку!" — слово, которое на планете Плюк заменяло почти все слова. Дело в том, что оно было созвучно с инициалами Константина Устиновича Черненко, который был у власти во время написания сценария. В связи с этим цензоры активно намекали Данелии, чтобы он заменил "Ку!" на любое другое слово. Однако этого делать не пришлось, так как Черненко умер за год до премьеры фильма.

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Наталья Исакова
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