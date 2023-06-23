Фильм "Кин-дза-дза!" пришлось переозвучивать из-за сухого закона в СССР

Мало кто знает, но культовую советскую комедию "Кин-дза-дза!" режиссёра Георгия Данелии пришлось переозвучивать из-за цензуры. В частности, это было связано с сухим законом, который появился с приходом к власти Михаила Горбачёва. В то время в СССР запрещали киноленты, где демонстрируются спиртные напитки.

Так, переозвучить пришлось сцену, где у Скрипача герои интересуются содержимым бутылки в его портфеле. Первым напиток попробовал инопланетянин Уэф, но ему не понравилось. Скрипач в тот момент заявил, что это не вино, а уксус. При этом в первоначальном варианте фильма была чача, пишет РБК.

Кроме того, "Кин-дза-дза!" едва не лишился культового "Ку!" — слово, которое на планете Плюк заменяло почти все слова. Дело в том, что оно было созвучно с инициалами Константина Устиновича Черненко, который был у власти во время написания сценария. В связи с этим цензоры активно намекали Данелии, чтобы он заменил "Ку!" на любое другое слово. Однако этого делать не пришлось, так как Черненко умер за год до премьеры фильма.