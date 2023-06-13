Испарившаяся лошадь и красная сумка: В "Мимино" спустя десятки лет заметили три киноляпа

В советской комедии "Мимино" культового режиссёра Георгия Данелии внимательные зрители заметили как минимум три киноляпа. Так, первую неточность обнаружили в сцене, когда учительница Лали встречает по дороге Мимино. В этот момент она держит бидон, однако в следующей сцене, когда она оборачивается, в руках у неё уже красная сумочка.





Второй киноляп можно заметить, когда Мимино стоит рядом с вертолётом. В этот момент за его спиной — лошадь и бочка. Однако после того, как к главному герою подходит женщина, животное и бочка куда-то внезапно испаряются.





Наконец, ещё одну несостыковку зрители заметили, когда Мимино отдыхал в ресторане. Видно, что на его столе стоят бутылки и блюда, но по ходу сцены они постоянно меняют своё расположение. Конечно, киноляпы совершенно не сказываются на сюжете фильма, на котором выросло не одно поколение. Тем не менее порой интересно проверить себя и свою внимательность при просмотре.



