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13 июня, 09:56

Испарившаяся лошадь и красная сумка: В "Мимино" спустя десятки лет заметили три киноляпа

Зрители заметили три киноляпа в фильме "Мимино"

В советской комедии "Мимино" культового режиссёра Георгия Данелии внимательные зрители заметили как минимум три киноляпа. Так, первую неточность обнаружили в сцене, когда учительница Лали встречает по дороге Мимино. В этот момент она держит бидон, однако в следующей сцене, когда она оборачивается, в руках у неё уже красная сумочка.

  • Киноляп с сумкой. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с сумкой. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
  • Киноляп с сумкой. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с сумкой. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

Киноляп с сумкой. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

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Второй киноляп можно заметить, когда Мимино стоит рядом с вертолётом. В этот момент за его спиной — лошадь и бочка. Однако после того, как к главному герою подходит женщина, животное и бочка куда-то внезапно испаряются.

  • Киноляп с пейзажем. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с пейзажем. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
  • Киноляп с пейзажем. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с пейзажем. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

Киноляп с пейзажем. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

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Наконец, ещё одну несостыковку зрители заметили, когда Мимино отдыхал в ресторане. Видно, что на его столе стоят бутылки и блюда, но по ходу сцены они постоянно меняют своё расположение. Конечно, киноляпы совершенно не сказываются на сюжете фильма, на котором выросло не одно поколение. Тем не менее порой интересно проверить себя и свою внимательность при просмотре.

  • Киноляп с рестораном. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с рестораном. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
  • Киноляп с рестораном. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"
    Киноляп с рестораном. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

Киноляп с рестораном. Кадр из фильма © Киноконцерн "Мосфильм"

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Босые ноги и оранжевая майка: В "Кавказской пленнице" заметили два киноляпа

Босые ноги и оранжевая майка: В "Кавказской пленнице" заметили два киноляпа

А ранее Лайф рассказывал о киноляпе в известном советском фильме "Любовь и голуби" режиссёра Владимира Меньшова. Речь идёт о моменте, когда главный герой Василий Кузякин появляется в новом галстуке ещё до того, как его купил.

Обложка ©

Кадр из фильма "Кинопоиск"

Наталья Исакова
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