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11 июня, 13:33

Босые ноги и оранжевая майка: В "Кавказской пленнице" заметили два киноляпа

Зрители заметили два киноляпа с одеждой в фильме "Кавказская пленница"

<p>Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NS9ZtjKJEOY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киноконцерн "Мосфильм"</a></p>

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

На фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" культового режиссёра Леонида Гайдая выросло не одно поколение. Добрую и весёлую советскую комедию посмотрели миллионы человек, каждый из которых сопереживал студенту Шурику, влюбившемуся в спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу Нину. Однако все ли заметили ляпы и несостыковки, допущенные во время съёмок?

  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
  • Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"
    Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

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Мы смотрели очень внимательно и нашли как минимум два, причём идут они следом друг за другом. Всё начинается со сцены, где Нина даёт Шурику "урок". Герои разговаривают, шутят и смеются, пока студент залезает в оранжевый спальный мешок. В этот момент он стоит на траве босыми ногами, однако в следующей сцене, когда девушка спасает его, он уже сидит на камне в коричневых ботинках.

Кстати, обратили внимание на одежду самой красавицы? На протяжении всей сцены на ней полосатая оранжевая майка, которая до нитки вымокла после спасения нерадивого студента. По возвращении в лагерь они принимаются раздеваться и сушить вещи, а уже в следующее мгновение на одетой Нине не цветной полосатый верх, а белый. При этом низ остался таким же. Конечно, киноляпы совершенно не сказываются на сюжете, однако порой интересно проверить себя и свою внимательность при просмотре.

6 киноляпов из фильма "Полосатый рейс", которые стали известны только сейчас

6 киноляпов из фильма "Полосатый рейс", которые стали известны только сейчас

А ранее Лайф рассказывал о киноляпе в известном советском фильме "Любовь и голуби" режиссёра Владимира Меньшова. Речь идёт о моменте, когда главный герой Василий Кузякин появляется в новом галстуке ещё до того, как его купил.

Николь Вербер
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