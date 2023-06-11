Босые ноги и оранжевая майка: В "Кавказской пленнице" заметили два киноляпа

На фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" культового режиссёра Леонида Гайдая выросло не одно поколение. Добрую и весёлую советскую комедию посмотрели миллионы человек, каждый из которых сопереживал студенту Шурику, влюбившемуся в спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу Нину. Однако все ли заметили ляпы и несостыковки, допущенные во время съёмок?

















Мы смотрели очень внимательно и нашли как минимум два, причём идут они следом друг за другом. Всё начинается со сцены, где Нина даёт Шурику "урок". Герои разговаривают, шутят и смеются, пока студент залезает в оранжевый спальный мешок. В этот момент он стоит на траве босыми ногами, однако в следующей сцене, когда девушка спасает его, он уже сидит на камне в коричневых ботинках.

Кстати, обратили внимание на одежду самой красавицы? На протяжении всей сцены на ней полосатая оранжевая майка, которая до нитки вымокла после спасения нерадивого студента. По возвращении в лагерь они принимаются раздеваться и сушить вещи, а уже в следующее мгновение на одетой Нине не цветной полосатый верх, а белый. При этом низ остался таким же. Конечно, киноляпы совершенно не сказываются на сюжете, однако порой интересно проверить себя и свою внимательность при просмотре.