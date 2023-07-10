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10 июля, 11:50
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Джонни Депп согласился приехать в Россию ради экскурсии на Куршскую косу

Джонни Депп согласился приехать осенью в Россию за $370 тысяч

<p>Джонни Депп. Фото © Getty Images / Laurent KOFFEL</p>

Джонни Депп. Фото © Getty Images / Laurent KOFFEL

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп договорился с российской группой ЯМОРЕ о визите в Россию этой осенью, сообщает "Газета.ru". Музыканты обсуждали с командой актёра его приезд в РФ ещё с момента выступления Деппа в "Олимпийском" в составе Hollywood Vampires.

"В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули её менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Хёрд. Год назад мне написали, что он готов приехать", — поделился гитарист Михаил Лисов.

Обсуждая гонорар артиста, команда "капитана Джека Воробья" предложила меньшую сумму, но с одним условием: ему проведут экскурсию по России. Решили, что артисту заплатят 370 тысяч долларов, а маршрут знаменитости будет такой: Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – посёлок Янтарный. Лисов добавил, что с актёром скоро созвонятся по видео, а пока музыканты готовятся к его приезду.

"Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Осознание, что это всё не сон, ещё не пришло", — сказал гитарист.

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Ранее стало известно, что Джонни Депп после развода с Эмбер Хёрд переехал в британское графство Сомерсет. Актёр признался, что специально выбрал тихое место, потому что он "не такой экстраверт, как всё думают".

Ирина Фальке
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