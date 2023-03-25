Никто не лезет делать селфи: Джонни Депп проболтался, где прячется после развода

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп рассказал, где обосновался после нашумевшего развода с Эмбер Хёрд. По его словам, теперь он живёт в Великобритании, причём в глубинке. Люди там предпочитают вести размеренный и спокойный образ жизни.

"Я люблю места с характером! Британцы не переходят границы дозволенного. Я довольно застенчивый человек. Это одна из замечательных черт Британии. Здесь могу быть собой. Это здорово. Мне нравится ходить по разным местам и знакомиться с людьми. Но я не такой экстраверт, как обо мне думают", — рассказал Депп Metro UK.

Теперь он проживает в особняке в графстве Сомерсет, где, по его признанию, ему удаётся избежать назойливого внимания даже в тех местах, где скапливается много людей. По словам Деппа, там никто не пытается сделать с ним селфи.

Дом там Депп купил в 2014 году за 13 миллионов фунтов стерлингов, но переехал в него совсем недавно. В особняке 12 спален, 8 ванных комнат.