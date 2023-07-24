Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште

В Будапеште экстренно госпитализировали американского актёра Джонни Деппа после того, как его нашли без сознания в номере отеля. Об этом пишет Blikk.

В столице Венгрии Депп находится со своей группой Hollywood Vampires. Актёр должен был выступить на концерте, но пропустил саундчек из-за плохого самочувствия. Менеджер артиста не раскрывает причину случившегося. Причём отсутствие Деппа на саундчеке изначально не вызвало подозрений, поскольку он так поступал и ранее. Однако позднее выяснилось, что актёр даже не смог покинуть отель. Издание со ссылкой на источники отмечает, что он потерял сознание. Из соображений безопасности Деппа выступление было решено отложить.

"Всё, что мы слышали, — это то, что Депп был перевозбуждён, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьёзного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещёнными веществами]", — поделился член группы Hollywood Vampires.