Лайфу стали известны детали громкого развода Гуфа

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, разводится со своей женой Юлией, следующее судебное заседание по бракоразводному процессу назначено на 15 августа. Об этом стало известно Лайфу.

По нашим данным, музыкант не против развода, на котором настояла его супруга, и намерен уладить все острые вопросы мирным путём. Гуф готов участвовать в воспитании дочери Тины, но с кем будет проживать девочка, пока не известно. Имущественных споров у пары нет. Сама Юлия ещё не решила, сменит ли фамилию на девичью после судебных тяжб.

Гуф и фотомодель Юлия Королёва заключили брак в 2021 году. До этого женой певца была Айза Анохина, но семья распалась из-за частых ссор и размолвок.