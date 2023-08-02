Так вот почему в СССР в подъездах красили стены в зелёный, а ступеньки только по краям

В нашей стране, как и во многих других, городские подъезды красят в определённые цвета. Но почему именно зелёный и синий, а ступеньки только по краям? В этой статье мы расскажем о том, как эти традиции возникли и чем они обусловлены.

Зачем в Советском Союзе красили стены в подъездах?

Причин, почему в СССР красили стены, несколько. Основная — санитарно-эпидемиологические меры. В советское время строительство жилья проходило в спешке, поэтому у инженеров и архитекторов не было возможности продумать все детали. Одно из самых больших опасений было связано с тем, что стены будут покрываться плесенью. А краска помогала предотвращать развитие грибка, даже несмотря на то, что в межсезонье многие лестничные клетки были сырыми. Кроме того, неровности и прочие косметические дефекты после этапа отделки были обычным делом, поэтому было решено, что сверху появится довольно толстый слой краски. Она скрывала многие недостатки стен в советских многоквартирниках.

Третья причина — проблема уборки в подъездах. Если бы стены не были покрашены, то делать это было бы неудобно и даже опасно. Гладкую и скользящую поверхность было очень легко мыть, а вот мокрая штукатурка, опять же, быстро бы покрывалась плесенью. Ну и напоследок, краска — отличный вариант покрытия, ведь, в отличие от побелки, об неё невозможно испачкаться. Именно поэтому стены покрывали краской как минимум до уровня человека среднего роста.

Почему стены в подъездах СССР были только зелёных и синих цветов?

Почему в СССР красили стены в подъездах зелёным цветом? Фото © ТАСС / Егор Алеев

Тут нужно отметить, что ещё в окраске подъездов использовали коричневый, однако основные цвета — это, конечно, зелёный и синий. Согласно неподтверждённой версии, их использование было обусловлено тем, что остатки красок именно этого цвета оставались у советских коммунальных служб после внешней покраски многоэтажных зданий и других объектов. Но это не единственная причина. Зелёный и синий цвета обладают успокаивающими свойствами, что уже к тому времени было официально доказано. Помещения в таких оттенках способствуют более стабильной работе мозга и частично устраняют негативные эмоции. Отличное решение в масштабах такой огромной страны.

Почему в СССР ступеньки красили только по краям?

В жилых подъездах можно было увидеть такую интересную особенность покраски, но ещё чаще такой способ использовали в государственных учреждениях. Но зачем? Во-первых, она облегчает мытьё ступенек в общественных местах, где по санитарным нормам требуется гораздо чаще делать это, чем в жилых подъездах. Во-вторых, так ступеньки защищают от стирания. Поднимаясь по ним или спускаясь, люди чаще всего наступают именно на края. Если эти части покрыть краской, то материал сохранится дольше, не стаптываясь.

Почему подъезды продолжают красить так и сейчас?

Зачем красят ступени в подъездах только по краям? Фото © ТАСС / Александр Артеменков

В советское время краску использовали для предотвращения развития плесени на стенах в подъездах. Кроме того, она скрывала недостатки стен и упрощала уборку в подъездах. Даже спустя десятилетия эти проблемы никуда не исчезли, так что известный способ с ними справиться всё ещё в ходу.