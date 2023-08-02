16-й день лунного календаря: Чего нельзя и что нужно делать 2 августа 2023 года
Со вчерашнего вечера и по сегодняшний, до 21:30 по московскому времени, по лунному календарю идут 16-е сутки. День несёт в себе гармонию и отдых от суетных дел, которые могли свалиться на вчерашнее полнолуние. А что ещё?
Что принесут с собой среда 2 августа 2023-го и 16-й день лунного календаря? Обложка © Shutterstock
Можно сказать, что 16-й день лунного календаря — это мини-выходной на неделе. Он позволит подольше поваляться в кровати утром, спокойно уйти на обед и, если повезёт, даже освободиться от дел немного пораньше вечером. По возможности звёзды советуют провести среду 2 августа в спокойном ритме и с неспешными размышлениями о себе.
Главной стихией в 16-й лунный день считается Металл и Олово. Это олицетворение, что при определённых обстоятельствах люди могут быть как твёрдыми, так и мягкими, защищать или украшать. Чтобы привлечь к себе удачу, 2 августа 2023 года нужно подобрать для образа одежду коричневого, оранжевого, белого и серебристо-голубого цветов и оттенков. В 16-е лунные сутки камнями-оберегами окажутся турмалин, чароит, изумруд и жемчуг.
Что нельзя делать в 16-й день лунного календаря, 2 августа 2023-го
Второй день с полной Луной в знаке зодиака Водолей: как стоит прожить 16-е лунные сутки. Фото © Shutterstock
Несмотря на относительно спокойный и благодатный день, какими окажутся 16-е лунные сутки, всё же есть несколько предостережений и советов, что 2 августа в среду лучше не делать.
- Лучше всего в 16-й день лунного календаря не сталкиваться во мнениях и не проявлять агрессию. Старайтесь сглаживать углы в общении, а не спорить или выяснять отношения.
- Попробуйте прийти к компромиссу на работе или откровенно поговорите с начальством. Менять место деятельности в среду 2 августа не будет хорошим решением.
- По лунному календарю стрижек поход в салон красоты с целью укоротить локоны тоже идея плохая.
- Кстати, опаздывать на запланированные дела тоже не стоит — рискуете навлечь чёрную полосу на ближайшее будущее.
- Категорически запрещается в 16-е лунные сутки хвастаться счастьем в семейной жизни — можно сглазить.
Что можно и нужно сделать во вторник 2 августа, в 16-й лунный день
Среда 2 августа 2023 года и 16-й день лунного календаря: чего нельзя делать и что можно. Фото © Shutterstock
В этот день звёзды каждому из представителей знаков зодиака дают выбор: быть бодрым и активным или немного полениться. Но, как и всегда, есть несколько прямых рекомендаций, что сделать в 16-й день лунного календаря стоит.
- Ещё один символ 2 августа и 16-х лунных суток — голуби. Покормите их, чтобы задобрить судьбу и призвать к себе фортуну.
- Луна всё ещё находится в знаке зодиака Водолей, поэтому творческие занятия принесут как удовольствие, так и прогресс в навыке.
- Если вы на перепутье, то 16-й лунный день станет удачным для принятия важных жизненных решений.
- Можно заниматься очищением как пространства вокруг себя, так и в голове. Устройте генеральную уборку мыслей во время медитации.
- Знакомства в 16-е лунные сутки окажутся полезными, не стесняйтесь заводить разговор первыми!