16-й день лунного календаря: Чего нельзя и что нужно делать 2 августа 2023 года

Можно сказать, что 16-й день лунного календаря — это мини-выходной на неделе. Он позволит подольше поваляться в кровати утром, спокойно уйти на обед и, если повезёт, даже освободиться от дел немного пораньше вечером. По возможности звёзды советуют провести среду 2 августа в спокойном ритме и с неспешными размышлениями о себе.

Главной стихией в 16-й лунный день считается Металл и Олово. Это олицетворение, что при определённых обстоятельствах люди могут быть как твёрдыми, так и мягкими, защищать или украшать. Чтобы привлечь к себе удачу, 2 августа 2023 года нужно подобрать для образа одежду коричневого, оранжевого, белого и серебристо-голубого цветов и оттенков. В 16-е лунные сутки камнями-оберегами окажутся турмалин, чароит, изумруд и жемчуг.

Что нельзя делать в 16-й день лунного календаря, 2 августа 2023-го

Второй день с полной Луной в знаке зодиака Водолей: как стоит прожить 16-е лунные сутки. Фото © Shutterstock

Несмотря на относительно спокойный и благодатный день, какими окажутся 16-е лунные сутки, всё же есть несколько предостережений и советов, что 2 августа в среду лучше не делать. Лучше всего в 16-й день лунного календаря не сталкиваться во мнениях и не проявлять агрессию. Старайтесь сглаживать углы в общении, а не спорить или выяснять отношения.

Попробуйте прийти к компромиссу на работе или откровенно поговорите с начальством. Менять место деятельности в среду 2 августа не будет хорошим решением.

По лунному календарю стрижек поход в салон красоты с целью укоротить локоны тоже идея плохая.

Кстати, опаздывать на запланированные дела тоже не стоит — рискуете навлечь чёрную полосу на ближайшее будущее.

Категорически запрещается в 16-е лунные сутки хвастаться счастьем в семейной жизни — можно сглазить.

Что можно и нужно сделать во вторник 2 августа, в 16-й лунный день

Среда 2 августа 2023 года и 16-й день лунного календаря: чего нельзя делать и что можно. Фото © Shutterstock