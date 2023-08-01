6 российских звёзд, кого лишний вес не портит, а только красит

К счастью, уже не в моде героиновая красота 90-х и попки-орехи 2010-х. Бодипозитив сделал жизнь многих женщин гораздо проще. Больше не нужно падать в обмороки из-за диет и качать ягодицы до размера вселенной. Герои нашей подборки не носят одежду размера S и M, но совершенно по этому поводу не парятся. Ведь красота — она внутри.

1. Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова несмотря на то, что немного поправилась после локдауна, выглядит сейчас просто великолепно. Фото © t.me / s_permyakova

Звезда телесериала "Интерны" очень эффектная женщина, которой не мешает лишний вес. Актриса призналась, что из-за локдауна в 2020 году и диванного образа жизни поправилась на пару размеров, а вес почти приблизился к трёхзначной цифре. Однако Светлана, хоть и сбросила уже половину набранных килограмм, старается и дальше не опускать рук и худеть. Но и худышкой становиться она совершенно не планирует. В любви зрителей актриса может не беспокоится, ведь её таланту и харизме нет равных.

2. Мария Аронова

Мария Аронова не была худышкой с самого детства из-за травмы ноги, но женщина абсолютно не комплексует и принимает себя. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков

Звезда российского кино Мария Аронова рассказывала, что начала набирать вес ещё в детстве — после травмы ноги, поэтому ей пришлось уйти из спорта. При этом актриса никогда не комплексовала из-за своих форм и уверяет, что от недостатка мужского внимания никогда не страдала. Знаменитость то сбрасывает вес, то набирает, но в любом случае выглядит потрясающе. Аронова считает, что женщинам надо уметь себя подать, тогда и проблем с самооценкой при любом весе не будет.

3. Анна Семенович

Анна Семенович и её пышные формы заставляли капать слюнями многих мужчин. Фото © ТАСС / Яна Яворская

Певица Анна Семенович всегда славилась сочностью форм. Даже во время популярности группы "Блестящие" звезда, хоть и была стройной, но всё равно имела пару лишних килограммов. С возрастом её фигура стала только сексуальнее. Незначительный лишний вес совсем не портит Анну, скорее, наоборот, делает её ещё более привлекательной в глазах поклонников. Регулярные появления на обложках мужских журналов — лишнее тому подтверждение. Буквально в начале июля 2023 года Анна Семенович показала в соцсетях, как выглядит её фигура без фотошопа и фильтров. Артистка сопроводила пост комментарием и рассказала, что главное в жизни — любить себя. Спойлер: выглядит на этом снимке она сногсшибательно.

4. Ксения Корнева

Ксения Корнева с самого детства была крупненькой, и это давало ей преимущество в силе — так, что в школе артистку никто не обижал. Фото © t.me / pelmenynet

Ксения Корнева — одна из самых ярких участниц "Уральских пельменей". Актриса никогда не могла похвастаться стройной фигурой, но это не помешало ей завоевать любовь зрителей. Яркая и эмоциональная девушка увлекает своим актёрским мастерством и внутренним обаянием. Ксения рассказывала, что всегда была крупной девочкой, поэтому ей в КВН автоматически доставался образ деловитой дамы, способной постоянно с кем-то ругаться. Эта пышнотелая красотка иронично, по-доброму может обыграть внешние недостатки. Да и вес для Корневой не важен: "Именно моя комплекция даёт мне то, что не даст внешность красотки. Моя полнота — это моя фишка".

5. Анфиса Чехова

Вся мужская половина россиян представляла себе секс с Анфисой Чеховой, и вряд ли кому-то хотелось, чтобы её аппетитные формы исчезли. Фото © VK / chekhova_anfisa

Сексуальная телеведущая Анфиса Чехова никогда не отличалась худобой, что не помешало ей стать объектом желания миллионов мужчин. После рождения ребёнка звезда похудела, но аппетитные формы никуда не ушли, Анфиса по-прежнему выглядит очень женственной и привлекательной. Диву сегодня нельзя назвать худышкой, но за этим небольшим лишним весом столько страсти и секса, что худеть ей должны запретить на государственном уровне.

6. Ева Польна

Ева Польна доказала на личном примере: для того чтобы в тебя были влюблены миллионы, вовсе не обязательно быть весом в 40 кг. Фото © VK / official_evapolna