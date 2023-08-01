86-летний актёр Юрий Назаров попал в больницу после неудачного падения

Народный артист России Юрий Назаров доставлен в больницу после неудачного падения. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на источник в кругах 86-летнего актёра.

"Всё в порядке, не надо раньше времени паниковать. Упал человек — и вот мы в больнице, всё нормально. Его обследуют", — уточнил представитель артиста.