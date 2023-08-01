86-летний актёр Юрий Назаров попал в больницу после неудачного падения
Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован в Москве
Народный артист РФ Юрий Назаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Народный артист России Юрий Назаров доставлен в больницу после неудачного падения. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на источник в кругах 86-летнего актёра.
"Всё в порядке, не надо раньше времени паниковать. Упал человек — и вот мы в больнице, всё нормально. Его обследуют", — уточнил представитель артиста.
А 29 июля стало известно, что рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Российский певец прямо с больничной койки обратился к поклонникам и попросил прощения у тех, кто купил билеты на его концерт и теперь не сможет услышать его песни.