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1 августа, 12:25

86-летний актёр Юрий Назаров попал в больницу после неудачного падения

Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован в Москве

<p>Народный артист РФ Юрий Назаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Народный артист РФ Юрий Назаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Народный артист России Юрий Назаров доставлен в больницу после неудачного падения. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на источник в кругах 86-летнего актёра.

"Всё в порядке, не надо раньше времени паниковать. Упал человек — и вот мы в больнице, всё нормально. Его обследуют", уточнил представитель артиста.

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А 29 июля стало известно, что рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачёв госпитализирован и не примет участия в запланированном концерте в Карелии. Российский певец прямо с больничной койки обратился к поклонникам и попросил прощения у тех, кто купил билеты на его концерт и теперь не сможет услышать его песни.

Андрей Бражников
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