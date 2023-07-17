Кожа да кости: 6 настолько худых российских знаменитостей, что пора вызывать неотложку

Кто не мечтает об идеальной фигуре и не пытается достичь совершенства? А звёздам тяжелее вдвойне, ведь за ними наблюдает весь мир и с сарказмом и недовольством обсуждает каждый набранный ими килограмм. Во многом поэтому некоторые в погоне за стройным телом теряют контроль и доводят себя до изнеможения. В нашей подборке — несколько российских звёзд, чья худоба настолько пугает, что заставляет поклонников переживать и бить тревогу.

1. Мирослава Карпович — 45 кг

Мирослава Карпович весит 45 килограммов при росте 170 сантиметров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m1r0slava_karpovich

"Папина дочка" Мирослава Карпович откровенно пугает подписчиков своими снимками в купальнике в соцсети. Она выглядит крайне истощённой и нездоровой. Однако утверждает, что никаких диет не соблюдает и анорексией не страдает, а просто имеет ускоренный метаболизм и вес набирает только за счёт спортивных тренировок. При росте 170 сантиметров актриса весит 45 килограммов.

2. Анна Хилькевич — 45 кг

Одна из самых худых актрис современности — Анна Хилькевич. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анна набрала вес во время родов, после чего активно искала диеты и делилась с подписчиками своими успехами. По признанию девушки, быстро похудеть ей помогла кетодиета. А сейчас актриса старается поддерживать себя в форме. У неё выстроен план питания, и звезда регулярно занимается спортом. Что помогает ей держать постоянный вес 45 килограммов. Достаточно ли это при росте 162 сантиметра, уже другой вопрос. Наличие анорексии Аня отрицает и всем довольна.

3. Мария Погребняк — 45 кг

Мария Погребняк. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Жена футболиста Павла Погребняка Мария тоже выглядит так, словно проповедует праноедство и питается лишь энергией солнца. Однако на призывы поклонников в соцсетях никак не реагирует, утверждая, что её фигура совершенна и полнеть она не собирается. А питание у девушки совершенно обычное — трёхразовое. Ограничивает себя Мария только в сладком, однако и от десертов временами не отказывается. При росте 170 сантиметров её вес варьируется от 44 до 46 килограммов, что назвать идеалом довольно сложно.

4. Светлана Ходченкова — 51 кг

При росте 179 сантиметров Светлана Ходченкова весит 51 килограмм и всем довольна. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Светлана тщательно следит за своим питанием после того, как похудела на 20 кг. Все блюда готовит на пару, не ест мучное, жареное, солёное, крупы. Но изредка позволяет себе тёмный шоколад. Вес актрисы 51 килограмм, что при росте в 179 сантиметров явно недостаточно. Однако звезда считает свою фигуру идеальной и не собирается поправляться ни на один килограмм.

5. Алёна Шишкова — 52 кг

Алёна Шишкова. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Бывшая жена Тимати Алёна Шишкова, работая моделью, похудела настолько, что, казалось, улетит от одного дуновения ветра. Поклонники беспокоились и активно пытались достучаться до девушки, чтобы та перестала морить себя голодом и набрала хотя бы пару совсем не лишних кило. Однако такую заботу Алёна не оценила. И пусть даже легла в больницу, где ей помогли немного поправиться, позже рассказала, как тяжело переживала столь резкий хейт в свою сторону. С каким трудом модели удалось пережить нападки и подозрения в анорексии, которой вовсе и не было. Сейчас при росте 176 сантиметров Шишкова весит 52 килограмма.

5. Полина Гагарина — 48 кг

Полина Гагарина весит 48 килограммов и продолжает худеть. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Мир познакомился с Полиной, когда она была милой пышкой, но после первых родов певица кардинально взялась за себя. Перестала есть быстрые углеводы и начала следить за размером порций. В итоге привела тело в порядок. Однако сейчас, что особенно видно на фото в купальнике, худоба знаменитости превышает допустимые нормы. И многие утверждают, что у неё анорексия. Однако сама Полина утверждает, что специально вес больше не скидывает. Но из-за стресса перед концертами не может есть. На данный момент известно, что при росте 170 сантиметров звезда весит 48 килограммов.