Вдова Хворостовского показала нового мужчину спустя шесть лет после смерти певца
Вдова оперного певца Хворостовского Флоранс Илли показала нового возлюбленного
Флоранс Илли с новым мужчиной. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / flosha1
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опубликовала в соцсетях фотографию со своим новым возлюбленным. Как пишет kp.ru, с ним она познакомилась ещё в прошлом году, но раскрыла отношения только недавно.
Флоранс Илли с новым мужчиной. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / flosha1
После смерти Хворостовского Илли решила посвятить себя детям — сыну Максиму и дочери Нине. А в прошлом году она повстречала звезду телешоу Amazing Spaces ("Удивительные пространства") британского телеведущего Джорджа Кларка. У мужчины трое своих детей, он разведён.
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. 28 ноября 2017 года первая урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую доставили в Красноярск и заложили в сквере института, которому присвоено имя певца.