Вдова Хворостовского показала нового мужчину спустя шесть лет после смерти певца

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опубликовала в соцсетях фотографию со своим новым возлюбленным. Как пишет kp.ru, с ним она познакомилась ещё в прошлом году, но раскрыла отношения только недавно.

Флоранс Илли с новым мужчиной. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / flosha1

После смерти Хворостовского Илли решила посвятить себя детям — сыну Максиму и дочери Нине. А в прошлом году она повстречала звезду телешоу Amazing Spaces ("Удивительные пространства") британского телеведущего Джорджа Кларка. У мужчины трое своих детей, он разведён.