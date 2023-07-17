Суд отложил на 1 августа заседание по иску Покровского* насчёт статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отложил на 1 августа заседание по иску лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, требующего снять с него статус иностранного агента.
"Судебное заседание отложено на первое августа", — приводит РИА "Новости" заявление суда.
Лайф напоминает, что Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Позже музыкант заявил, что внесение его имени в список иноагентов является хайпом. В начале июля стало известно, что сбежавший в США артист подал иск на Минюст с требованием убрать его из реестра. Заседание было назначено на сегодня, 17 июля.
* Признан в России иностранным агентом.
ТАСС / Александр Щербак