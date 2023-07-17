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17 июля, 10:53

Суд отложил на 1 августа заседание по иску Покровского* насчёт статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отложил на 1 августа заседание по иску лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, требующего снять с него статус иностранного агента.

"Судебное заседание отложено на первое августа", — приводит РИА "Новости" заявление суда.

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Лайф напоминает, что Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Позже музыкант заявил, что внесение его имени в список иноагентов является хайпом. В начале июля стало известно, что сбежавший в США артист подал иск на Минюст с требованием убрать его из реестра. Заседание было назначено на сегодня, 17 июля.

* Признан в России иностранным агентом.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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