Вернувшемуся в Россию тиктокеру Бабичу грозит проверка из-за смелых высказываний в США
Бородин требует проверить на дискредитацию ВС России украинского блогера Бабича
Тиктокер Артур Бабич. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Общественники обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить на дискредитацию Вооружённых сил России украинского тиктокера Артура Бабича, который недавно вернулся из США в Москву. За время пребывания блогера в США активисты успели собрать все его сомнительные высказывания, заявление с обоснованием направили на проверку.
По информации Mash, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что накопившегося материала достаточно для того, чтобы признать Бабича виновным и депортировать.
Ранее активисты движения "Ветераны России" потребовали проверить "Читай-город" из-за продажи книг авторов-иноагентов.