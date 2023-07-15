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15 июля, 10:02

Вернувшемуся в Россию тиктокеру Бабичу грозит проверка из-за смелых высказываний в США

Бородин требует проверить на дискредитацию ВС России украинского блогера Бабича

<p>Тиктокер Артур Бабич. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Тиктокер Артур Бабич. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Общественники обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить на дискредитацию Вооружённых сил России украинского тиктокера Артура Бабича, который недавно вернулся из США в Москву. За время пребывания блогера в США активисты успели собрать все его сомнительные высказывания, заявление с обоснованием направили на проверку.

По информации Mash, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что накопившегося материала достаточно для того, чтобы признать Бабича виновным и депортировать.

Прокуратуру попросили проверить лидера группы Machete, который собрался гастролировать по России

Прокуратуру попросили проверить лидера группы Machete, который собрался гастролировать по России

Ранее активисты движения "Ветераны России" потребовали проверить "Читай-город" из-за продажи книг авторов-иноагентов.

Ирина Фальке
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