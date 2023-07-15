Вернувшемуся в Россию тиктокеру Бабичу грозит проверка из-за смелых высказываний в США

Общественники обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить на дискредитацию Вооружённых сил России украинского тиктокера Артура Бабича, который недавно вернулся из США в Москву. За время пребывания блогера в США активисты успели собрать все его сомнительные высказывания, заявление с обоснованием направили на проверку.