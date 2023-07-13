Прокуратуру попросили проверить лидера группы Machete, который собрался гастролировать по России
Бородин призвал проверить солиста Machete Малого на предмет финансирования ВСУ
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Украинского певца, лидера групп "Токио" и Machete Ярослава Малого попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, документ есть в распоряжении Лайфа.
Причиной соответствующей просьбы послужило то, что музыкант, критикующий Россию, анонсирует концерты на территории нашей страны. Бородин также заметил, что в марте этого года группа Machete выступала в Москве, а в июне — в Петербурге. При этом ранее Малый отказался от выступлений в РФ из-за начала спецоперации на Украине. Но в 2023-м певец решил вернуться к гастролям в России, чтобы "нести любовь".
Ранее Лайф писал, что лидер групп "Токио" и Machete украинский певец Ярослав Малый хочет вернуться на российскую сцену. Артист уже анонсировал концерты в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве. Музыкант с украинским паспортом, несмотря на свои русофобские взгляды, планирует снова выступать на крупнейших площадках России. Певец критикует РФ с 2015 года: ещё тогда он с семьёй переехал в Киев, выражая таким образом свой протест. Но, смекнув, что может оттолкнуть российских поклонников и лишиться основного гонорара, о полном прекращении концертной деятельности в РФ объявлять не стал, а также открыто Москву не критиковал.