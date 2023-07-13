Прокуратуру попросили проверить лидера группы Machete, который собрался гастролировать по России

Украинского певца, лидера групп "Токио" и Machete Ярослава Малого попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Такой запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, документ есть в распоряжении Лайфа.

Причиной соответствующей просьбы послужило то, что музыкант, критикующий Россию, анонсирует концерты на территории нашей страны. Бородин также заметил, что в марте этого года группа Machete выступала в Москве, а в июне — в Петербурге. При этом ранее Малый отказался от выступлений в РФ из-за начала спецоперации на Украине. Но в 2023-м певец решил вернуться к гастролям в России, чтобы "нести любовь".