"Будем есть "Алёнку": Бородин рассказал, что будет с шоколадом Mars в случае ухода компании из РФ

Mars даже не скрывает факта своей финансовой поддержки Украины, причём в России компания работает по мутным схемам. Об этом Лайфу рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, подавший резонансное обращение в Генпрокуратуру РФ.

Виталий Бородин раскрыл подробности проверки компании Mars. Видео © LIFE

"Мы наткнулись на то, что компания Mars у себя на сайте открыто размещает информацию [о том], что она финансирует Украину. На наши же деньги, получается, компания Mars финансирует наших врагов. То есть зарабатывает деньги на нас с вами и отправляет их через офшоры, через свои дочерние предприятия. Деньги выводят из страны по разным схемам, <...> каким-то контрактам, какие-то премии они себе там выписывают сумасшедшие", — заявил общественник.

Так, согласно бухгалтерской отчётности компании, за текущий 2023 год из России ею было выведено 8,4 миллиарда рублей, за 2022 год — 51,6 миллиарда, а за 2021-й — 5,1 миллиарда. За всё это, отметил он, компания Mars так и не отчиталась и не заплатила налоги. Выходит, что ракеты, запускаемые ВСУ по территории России, "летят на наши же деньги".

Своим обращением в Генпрокуратуру Бородин хочет добиться возбуждения уголовного дела в отношении реальных хозяев компании Mars — "довольно известных олигархов, в том числе и украинских". Причём, отметил общественник, сегодня они уже несут убытки. Что касается переживаний по поводу будущего работников компании в России, то, заверил Бородин, на место иностранных управленцев придут отечественные.

"Не будет "Марса" — будет "Алёнка". Ничего страшного, будем кушать шоколадку "Алёнка". Наши граждане поймут. [У сотрудников] будет та же заработная плата, и все будут счастливы. Должны прийти наши топ-менеджеры, наши управленцы, грамотные специалисты, бизнесмены. Это должно быть российское производство с нашим названием", — добавил Бородин.