Прокуратура Подмосковья проверяет Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars — производителя сладостей Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и кормов для животных Whiskas и Pedigree — на предмет финансирования ВСУ.

По данным ТАСС, компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооружённым силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налогам.

Как уточняет SHOT, прибыль Mars в прошлом году составила 177 млрд рублей в России, несмотря на формальный уход из страны. Руководство бренда ещё в марте прошлого года объявило о приостановке инвестиций в российский бизнес и прекращении экспорта продукции в страну. Но заводы в нескольких регионах РФ продолжают работать.