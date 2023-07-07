Прокуратура Подмосковья проверяет Mars на финансирование ВСУ
Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars — производителя сладостей Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и кормов для животных Whiskas и Pedigree — на предмет финансирования ВСУ.
По данным ТАСС, компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооружённым силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налогам.
Как уточняет SHOT, прибыль Mars в прошлом году составила 177 млрд рублей в России, несмотря на формальный уход из страны. Руководство бренда ещё в марте прошлого года объявило о приостановке инвестиций в российский бизнес и прекращении экспорта продукции в страну. Но заводы в нескольких регионах РФ продолжают работать.
Напомним, американскую компанию Mars подозревают в финансировании ВСУ, потому что она объявила о дополнительной помощи Украине в размере 13,5 миллиона долларов. Проверить производителя призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, обратившись в Генпрокуратуру РФ. В июне стало известно, что прокуратура Московской области всё же приняла решение проверить производителя шоколадок.
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