Россиянам предложили аналоги уходящего мороженого Mars, Bounty и Twix

Любимые марки мороженого покидают Россию — в СМИ уточняют, что для выпуска батончиков мороженого Mars, Bounty и Twix нет нужного оборудования. На самом деле это не сильно отразится на покупателях, тем более что люди легко переключаются с одной марки на другую, говорят эксперты. Об этом они рассказали телеканалу "360".

Первые упоминания о "холодном" десерте в России связаны с императорским двором. Лакомство научились готовить в конце XVIII века при Екатерине II. А выпуск мороженого в больших масштабах начался в Санкт-Петербурге в 1845 году.

Сейчас ключевым фактором является стоимость, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. По его словам, производители понимают, что повышать цены контрпродуктивно — это скажется на объёмах продаж.

Вице-президент компании "Чистая линия" Армен Бениаминов отмечает, что эта новость не радостная, потому что присутствие высокотехнологичных компаний на рынке создаёт хорошую конкуренцию и работает на качество. Тем не менее прилавки с мороженым не опустеют.

"Наша компания выпускает аналогичную продукцию: в частности, мороженое "Ленинградское", которое является одним из лидеров среди батончиков России. Безусловно, прилавки пустыми не останутся. Сейчас нет технологий или производственного оборудования, которое недоступно российскому производителю", — сказал он.

Бениаминов подчеркнул, что "Чистая линия" без труда сможет выпустить любое мороженое. Тем более что в некоторых видах лакомства у России нет конкурентов — к примеру, мороженое "Радуга" завоевало сердца многих сладкоежек во всём мире.