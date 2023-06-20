Врач назвала виды мороженого, которое безопасно есть в жару

Не все виды самого популярного летнего десерта полезны. Выбирая мороженое, нужно обращать внимание на ингредиенты. Так, если человек склонен к аллергии — лучше не покупать лакомство с наполнителями. А калорийный десерт с красителями может повысить риск онкологических заболеваний, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Врач объяснила, что всеми любимый пломбир является достаточно калорийным: на 100 граммов продукта приходится около 400–500 килокалорий. Нужно смотреть, чтобы все требования соответствовали ГОСТу — не менее 12% молочного жира. В таком случае одна порция в день не повредит.

"Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов. Хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой является фруктовый лёд или сорбет", — объяснила Кашух в интервью "Газете.ru".

Специалист рассказала, что фруктовый лёд — один из самых низкокалорийных холодных десертов. В нём содержится около 110–130 килокалорий на 100 граммов. В его составе есть витамины, и сам он прекрасно утоляет жажду в жару. Чтобы не заболеть, Кашух посоветовала лакомиться небольшими кусочками и запивать не горячими напитками, а лучше — комнатной температуры.

"Выбирая фруктовый лёд в магазине, полезно изучить его ингредиенты. Оптимально, если в составе есть натуральный фруктовый сок или фруктовое пюре, минимум красителей и усилителей вкуса", — заключила Кашух.