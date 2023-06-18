Врач категорически запретила есть мороженое после трёх часов дня

Есть мороженое, как и другие сладкие продукты (ягоды, фрукты, горький шоколад), следует в первой половине дня, чтобы не вызвать вечером слишком серьёзный скачок сахара в крови. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Мороженое нужно есть исключительно в первой половине дня, как и другие сладкие продукты (ягоды, фрукты, горький шоколад). То есть максимум до 15 часов, чтобы не вызвать вечером слишком серьёзный скачок сахара в крови", — подчеркнула Павлова в телеграм-канале.

Эксперт добавила, что пользы в пломбире и фруктовом льде почти нет из-за большого содержания сахара и минимума витаминов. Полезен будет домашний продукт из замороженного свежевыжатого апельсинового или яблочного сока. У мороженого есть неоспоримый плюс, отметила Павлова. Если съесть его в расстроенных чувствах, то оно поднимет настроение. А если в счастливый момент — дополнительно усилит приток эндорфинов.

"Если у вас есть лишний вес, то употреблять мороженое каждый день точно не стоит. Как и тем, кто борется с угревой болезнью. Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак, — обострения болезни не миновать", — указала доктор наук.

По словам эксперта, чтобы лакомство не сказывалось негативно на фигуре, можно позволить себе одно мороженое в месяц.