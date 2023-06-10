Можно навредить: Россиянам не советуют лакомиться мороженым при больном горле

Здоровому человеку можно есть мороженое, но медленно, уже подтаявшим, тогда оно доставит удовольствие и не принесёт вреда организму. А вот при больном горле холодное лакомство уменьшит боль, но может привести к нарушению кровотока в воспалённом месте и осложнениям. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспалённую ткань миндалин, уменьшает отёк в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспалённом месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — отметила врач.

По словам медика, для обезболивания лучше выбрать более безопасный способ — местные антисептики, содержащие анестетики. А если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, можно заработать проблемы и при здоровом горле. В первую очередь следует опасаться ангины: основную роль в воспалении миндалин играют стрептококки, а они любят сладкое, так что мороженое поспособствует их росту. Тем более это вероятно в условиях, когда из-за переохлаждения ротовой полости произошёл рефлекторный спазм расположенных рядом сосудов.