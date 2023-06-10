Всемирный день мороженого, День пивовара, Никита Гусятник: Какие праздники и приметы 10 июня Эта суббота подарит праздник людям всех возрастов, ведь сегодня можно и поесть мороженого, и выпить пива. А ещё свой профессиональный праздник отметят люди, которые любят и умеют работать руками. И про именины у Игнатов не забываем. 9 июня, 21:01 10 июня 2023 года отмечается Международный день мороженого. Фото © Unsplash

Всемирный день мороженого

Сегодня, 10 июня 2023 года, в России и за рубежом отмечается замечательный праздник — Международный день мороженого. Вот что о нём известно: Как утверждается, ежегодно отмечается 10 июня, дата не переносится.

Праздник развлекательный, неофициальный.

Предположительно, начало берёт из США, со дня запуска продаж мороженого в 1786 году.

Традиций празднования нет, кроме главной — полакомиться мороженым.

На самом деле с этим праздником много неразберихи. В российском сегменте Интернета именно 10 июня считается Международным днём мороженого с отсылкой к этой дате 1786 года, когда якобы в США началась массовая продажа холодного десерта. Правда, в самих Штатах об этом, похоже, не знают. Там отмечают целый Национальный месяц мороженого в июле. А отдельный Национальный день мороженого в США празднуют в третье воскресенье июля.

Продажа эскимо в СССР в 1935 году. Фото © Wikipedia / Eirik Sundvor

Но вряд ли это всё повод отказывать себе сегодня в возможности полакомиться мороженым. Тем более что это настолько древний десерт, что нынешних стран во времена его появления ещё и в помине не было. Например, за две тысячи лет до нашей эры в Древнем Китае подавалось к столу нечто похожее на наше мороженое, — снег и лёд, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зёрнышками гранатов. Так что с праздником нас всех и обязательно отведайте сегодня мороженого!

День пивовара в России

В субботу, 10 июня 2023 года, в России отмечается День пивовара. Фото © Freepik / ArtPhoto_studio

Пиво — древний алкогольный напиток, и сегодня, 10 июня 2023 года, в России профессиональный праздник отмечают производители хмельного. Несколько интересных фактов об этом дне: Отмечается ежегодно во вторую субботу июня.

В 2023 году выпадает на 10 июня.

Праздник неофициальный, отмечается сообществом пивоваров.

Проводятся тематические акции, выставки, конференции.

Учреждён советом Союза российских пивоваров 23 января 2003 года.

Цель праздника — популяризация российской продукции и поддержка отечественных производителей.

Таким образом, этот профессиональный праздник для России молодой, а вот история пенного напитка в нашей стране насчитывает многие века. Упоминание пива, которое раньше называли перевар, есть ещё в берестяных грамотах из Великого Новгорода. Пиво тогда даже использовалось для уплаты дани.

День пивовара в России — профессиональный праздник для всех сотрудников отрасли. В этот день поздравляют владельцев и работников пивоварен, технологов, производителей оборудования, пивоваров-любителей.

День мебельщика

В России сегодня отмечается ещё один профессиональный праздник — День мебельщика. Рассказываем, как он появился: Отмечается ежегодно во вторую субботу июня.

В 2023 году выпадает на 10 июня.

Учреждён Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 2006 году.

Праздник неофициальный, отмечается в профессиональном сообществе.

В этот день проводятся выставки, дни открытых дверей, работников отрасли награждают.

В России Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности была создана в 1997 году по примеру Италии — законодательницы мод в этой сфере. Решение учредить День мебельщика было принято, чтобы у работников предприятий был свой профессиональный праздник. Сегодня его отмечают в том числе дизайнеры мебели, швеи, инженеры-технологи и другие представители этой отрасли. Если среди ваших знакомых или близких есть такие, обязательно их поздравьте. Хорошим подарком будет профессиональный инструмент.

Всемирный день модерна

Вход в метро в Париже в стиле модерн. Фото © Wikipedia / Э. Гимар

Наш список сегодняшних необычных праздников открывает Всемирный день модерна, который тоже отмечается 10 июня. Предлагаем узнать о нём больше: Праздник неофициальный, международный.

Отмечается ежегодно 10 июня, дата не передвигается.

Учреждён в память о выдающихся представителях модерна Антонио Гауди и Эдёне Лехнере, которые умерли 10 июня.

Инициатива отмечать Всемирный день модерна принадлежит двум общественным движениям.

В этот день обращают внимание на важность сохранения наследия в стиле модерн.

Проходят выставки и акции, экскурсии и фотоконкурсы, посвящённые модерну.

Каждый год праздник посвящён конкретной теме, в этом году — материалам.

Выставка "Эпоха модерна" в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Модерн — это международное художественное движение, которое появилось на рубеже XIX и XX веков. В Европе его ещё называют ар-нуво (art nouveau), что в переводе означает "новое искусство". Движение это сложное и не единое. Основные черты — орнаментальность и декоративность.

Всемирный день геральдики

Герб России. Фото © kremlin.ru

Ещё один международный праздник, который отмечается и в России, —Международный день геральдики. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 10 июня, дата не сдвигается.

Праздник профессиональный, неофициальный.

Учреждён Международной ассоциацией геральдистов-любителей в 2013 году.

Посвящён одному из первых официальных гербов.

Отмечают геральдисты в разных странах.

Проводятся выставки, встречи, любители геральдики делятся опытом.

Считается, что именно 10 июня в 1128 году королём Англии Генрихом I Боклерком был пожалован один из первых в истории гербов, а получил его зять монарха Жоффруа V Плантагенет. На щите было изображено шесть золотых львов.

Сейчас без геральдики никуда — герб есть не только у стран, но даже у регионов, областей, городов и так далее. А ещё геральдика помогает определять происхождение исторических памятников, подлинность, принадлежность и авторство произведений искусства, рукописей, книг и предметов быта. Обязательно поздравьте любителей геральдики или профессионалов-геральдистов, если они есть среди ваших знакомых.

Всемирный день шариковой ручки

Хоть сейчас компьютеры и вытесняют бумажные документы и письма, без шариковой ручки мы всё ещё никуда. История у неё полуторавековая. Сегодня в России и других странах отмечают Всемирный день шариковой ручки, или День рождения шариковой ручки. Что известно об этом дне: Отмечается каждый год 10 июня, дата не переносится.

Праздник неофициальный, международный.

В этот день в 1943 году в США шариковая ручка была запатентована Милтоном Рейнольдсом.

Традиций празднования нет, этот день — больше дань памяти изобретателям.

Интересно, что, хоть в США шариковая ручка и была запатентована 80 лет назад, сам принцип её работы был придуман куда раньше. В тех же США 30 октября 1888 года Джоном Лаудом был получен патент на схожее устройство. Из баллона краска подавалась на подпружиненный шарик, чтобы наносить метки на мешки и ящики. Потом была серия и других патентов, в том числе в США, Венгрии, Аргентине, Франции.

В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов. Причём сначала ученикам младших классов нельзя было ими пользоваться. Считалось, что с ними невозможно выработать правильный и красивый почерк.

Именинники 10 июня

10 июня отмечает именины актёр Игнатий Акрачков. Фото © Кадр из фильма "Золото Лагина", 2019 г., реж. Леонид Белозорович

В субботу, 10 июня 2023 года, именины отмечают люди со следующими замечательными, а в некоторых случаях уже и подзабытыми, именами: Православные: Игнат (Игнатий)

Никита

Евтихий

Еликонида

Елладий. Католические: Богумил

Малгожата. Лайф поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы 10 июня

Никита Гусятник

В православии в этот день чтут память Никиты Халкидонского — христианского святого XIII века. Он был милосердным, защищал сирот и обездоленных. Будучи епископом, разоблачал иконоборцев, убеждал паству не терять веру. Перенёс много унижений и страданий. Был отправлен в ссылку. Утверждается, что его мощи обладали даром исцеления.

В народе в этот день молились святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей. В это время птенцов начинали выпускать на водоёмы. День получил название Никита Гусятник. Считалось, что на Никиту Гусятника нельзя ругать детей, так как потом можно оказаться на их месте — стать беззащитным и беспомощным. А ещё было не принято в этот день звать гостей. Наши предки полагали, что те унесут из дома счастье и удачу.

Приметы на 10 июня

Нет ветра — урожай будет хорошим.

Небо над лесом синее — будет тепло.

Радуга после дождя — погода будет солнечной.

Авторы Вадим Андреев