В июне отмечают день пивовара: когда и как появилось производство пива в России Россияне каждый год выпивают по несколько миллиардов литров этого напитка. Догадались, о чём мы? Конечно, о пиве. А во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отметят люди, занятые на производстве пенного. Всё о праздновании Дня пивовара читайте на Life.ru. 9 июня, 21:01 В 2023 году День пивовара в России отметят уже 21-й раз. Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

День пивовара отмечается во вторую субботу июня и является праздником для всех, кто связан с производством и продажей пива. В этом году он приходится на 10 июня. В этот день Профессиональный праздник отметят технологи, производители оборудования, сотрудники производственных цехов, вспомогательный персонал — словом, работники отрасли пивоварения. Но и потребители их продукции — поклонники пенного напитка — отдают должное этому событию.

Когда появился праздник пивовара в России и как его отмечают

В этом году День пивовара в России отметят уже 21-й раз. Он не является выходным днём, его пока нет в перечне памятных дат Российской Федерации, однако с каждым годом праздник пользуется всё большей популярностью среди производителей и любителей пива. Хотя событие пока не получило официального статуса, закреплённого указом главы государства, и носит неформальный характер, оно широко отмечается и в профессиональной среде, и поклонниками пенного напитка по всей стране.

Основателем праздника стал Союз российских пивоваров. Это крупнейшая некоммерческая организация, объединяющая производителей пивоваренной и безалкогольной продукции. В Союз входят предприятия различных форм собственности и различной производственной мощности: от мини-пивоварен до крупных промышленных производств. Собственно, это организация и приняла решение учредить праздник на заседании 23 января 2003 года в Санкт-Петербурге.

Россия — исторически не самая пивная страна, но сейчас потребление пенного напитка растёт. В 2020 году россияне выпили около восьми миллиардов литров пива. Это чуть больше 55,5 литров на человека — в 2,5 раза меньше по сравнению с Чехией. Считается, что у нас в стране работает около двух тысяч пивоваренных предприятий. Из них четыре крупных холдинга, около 60–70 средних заводов, а остальные — мини-пивоварни.

Россияне каждый год выпивают по несколько миллиардов литров пива. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Пивные праздники в мире

Праздников, посвящённых пенному напитку, в мире насчитывается немало. Самый известный, пожалуй, — немецкий Октоберфест, который привлекает каждый год около шести миллионов посетителей, выпивающих около семи миллионов литров пива и съедающих 500 тысяч жареных кур. Интересно, что практически все традиции пивного фестиваля остались неизменными с самого момента его возникновения — а ведь недавно праздник отметил своё 200-летие!

Фестиваль начинается с шествия хозяев палаток — в этих шатрах в течение двух недель официантки будут разносить по 12 литровых кружек на одном подносе, а гости — лакомиться немецкими колбасками и любимым пенным напитком. Отбор строгий — к участию в фестивале допускаются исключительно мюнхенские пивоварни. Фестиваль проводится в конце сентября — начале октября.

Просто оцените размах — в одном из шатров Октоберфеста. Мюнхен, 2013 год. Фото © Bayreuth2009 / wikipedia.org

Основной конкурент Октоберфеста — штутгартский Фольксфест. Это в первую очередь праздник сбора урожая, больше ориентированный на семейное времяпровождение. Хотя пиву должное отдаётся в полной мере: по городским улицам проходит парад — толпа в ярких костюмах и наряженные повозки с пивными бочками, затем многочисленные гости фестиваля могут вдоволь угощаться разнообразными сортами пива и сытными немецкими закусками. Этот праздник тоже проводится в конце сентября – начале октября.

Великий фестиваль пива в американском Денвере называется так отнюдь не случайно. На празднике представлен просто грандиозный ассортимент марок пива: свою продукцию предлагают попробовать более 300 пивоварен. Кстати, по этой причине Денверский фестиваль пива внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Фестиваль проходит в начале октября.

За пределами Европы самое значительное пивное празднование, пожалуй, — Фестиваль пива в Бразилии. Каждый год сюда съезжаются около двух миллионов туристов. Многие участвуют в оригинальном соревновании — забеге на полтора километра, в ходе которого через каждые 300 метров бегуну предстоит выпивать по большой кружке пива. Не все добираются до финиша, но это и не важно, здесь главное — не победа, а участие! Фестиваль проводится в октябре.

Визитная карточка Октоберфеста — официантки, одетые в традиционные баварские наряды, которые называются "дирндль". Фото © flickr.com

Помимо пивных фестивалей существует ещё один неформальный праздник производителей и поклонников этого напитка, отмечаемый начиная с 2012 года, — Международный день пива, который проходит в первую пятницу августа в США, во многих странах Северной и Южной Америки, Европы, а также в странах Азии и Африки, кроме некоторых арабских государств, где вообще запрещён алкоголь. В последние годы Международный день пива стал популярным и в нашей стране.

Когда начали варить пиво в России

Пиво люди варили с незапамятных времён, правда, в древности этот напиток сильно отличался от современного. Первое пиво изготавливали, выдерживая в воде зерно (либо хлеб или кашу), впоследствии туда стали добавлять солод. Пили раннее пиво через трубочку. Напиток был известен ещё в Месопотамии, а древние египтяне приветствовали друг друга возгласом: "Халеб и пиво!"

А вот первые упоминания о пиве на Руси датируются началом XI века: уже тогда это был весьма популярный напиток, и назывался он «солод». Во времена правления великого князя Ярослава Мудрого во многих городах существовали пивоварни. Первое пиво было нефильтрованным, в него часто добавляли травы, мёд или фрукты.

Поначалу словом "пиво" на Руси вообще называли всякое питьё, и лишь в конце средних веков так стали называть алкогольный напиток. А прототипами современного пива были: олуй, или олус, — густое крепкое пиво типа портера, которое варили из ячменя с добавлением хмеля и полыни; квас, который готовили из ячменя или ржи без трав и который был более густой и хмельной; брага, варившаяся из овсяного или ячменного солода, распариваемого вместе с хмелем. Брагу и олус пили горячими.

Кстати, если вы думаете, что история борьбы с алкоголизмом началась в нашей стране в эпоху Михаила Сергеевича Горбачёва, глубоко заблуждаетесь. Лозунг "Веселие Руси — пити, не можем без того быти", который, по легенде, провозгласил ещё в Х веке киевский князь Владимир, очень не нравился правителям последующих эпох, и пиво не было исключением. Во времена Ивана III было введено исключительное право казны на варку этого напитка для продажи. К концу XVI — началу XVII века строгий запрет на торговлю пивом действовал в городах, а для собственного употребления горожане могли «пивца сварити» только в исключительных случаях: разрешалось самим варить пиво, брагу и мёд только четыре раза в году — такие праздничные застолья назывались «особым пивцом». Да и то право на особый пивец давалось с разбором, обыкновенно только наиболее работящим и предприимчивым крестьянам, причём лишь на три дня. Пиво разрешалось варить к престольному празднику, крестинам и свадьбам.

Очередь в пивную в СССР. Фото © Адамович Николай, Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

История производства пива в современном понимании начинается в Российской Империи довольно поздно: в 1881 году "Товарищество Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре" выпустило первую партию бочкового пива. Пиво хозяина завода Альфреда фон Вакано было доступно не только зажиточным, но и бедным слоям населения. Самым популярным среди сортов было "Венское". В 1913 году завод произвёл уже 3,4 миллиона вёдер пива.

К началу XX века частные пивоварни в Российской империи не были редкостью, домашнее производство пива не облагалось никакими налогами и было широко развито среди крестьян. К большим праздникам, особенно местным, деревенским, к свадьбам крестьяне всегда варили пиво в больших количествах, но только для себя, а не на продажу.

После Октябрьской революции и непродолжительной эпохи НЭПа производство пива (впрочем, как и всего остального) стало окончательной прерогативой государства. В советское время количество сортов пива было весьма ограничено, а качество пенного напитка от года к году падало. Популярностью среди определённых слоёв населения пользовалась продажа пива в розлив: через торговые палатки и передвижные бочки. Напиток часто нещадно разбавлялся водой, да и санитарные условия такой торговли оставляли желать лучшего.

Завод пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге. Фото © Сергей Коньков / ТАСС

Всё изменилось после 1991 года, когда в страну вернулись рыночные отношения. В продаже появилось много импортного пива, разрабатывались новые отечественные сорта, стали производиться напитки всемирно известных торговых марок по лицензиям. Начали строиться крафтовые пивоварни, которые производят пиво по индивидуальным, непромышленным рецептам.

Как стать пивоваром

Многие предприниматели даже не рассматривают возможность стать пивоваром, считая, что им будет не по силам конкурировать с крупными производителями пива. А между тем эта область бизнеса имеет ряд неоспоримых преимуществ, если знать, куда направить усилия.

Главной особенностью, выгодно отличающей пивоварение от других бизнес-идей, являются минимальные трудозатраты. Основную работу за человека выполняют автоматика, насосы, транспортёры и другие механические помощники. Если сопоставить различные виды производства по показателю производительности труда в денежном выражении, пивоварение окажется рядом с нефтяной отраслью. Так что лозунг "Пиво — жидкий хлеб" вполне может соседствовать с девизом "Пиво — новая нефть"!

Конечно, с такими гигантами пивного бизнеса в современной России, как AB InBev Efes или «Балтика», небольшая пивоварня тягаться вряд ли сможет. Но небольшая частная пивоварня имеет свои преимущества: здесь можно изготавливать крафтовое пиво по авторской или старинной рецептуре. Такой напиток ценится любителями хорошего пива и стоит существенно дороже обычных сортов. А при современной автоматизации процесса для обслуживания пивоварни производительностью до 100 000 литров в месяц достаточно всего двух-трёх человек. Реализуют свою продукцию частные пивоварни, как правило, в специализированной рознице и собственных сетях.

Давайте же поздравим с Днём пивовара и работников крупных известных предприятий, и тех, кто трудится в небольших частных пивоварнях, радуя всех любителей пенного напитка хорошими и разными сортами пива!

Календарь пивных праздников на 2023 год

10 июня (вторая суббота июня) — День пивовара в России. 3 августа (первый четверг августа) — День IPA. 4 августа (первая пятница августа) — Международный день пива. 9 сентября (вторая суббота сентября) — День кислого пива. 11 сентября (второй понедельник сентября) — Международный день "Угости священника пивом!". 27 сентября — День чешского пива. 28 сентября — День пивопития. 6 октября (первая пятница октября) — День выдержанного в бочках пива. 14 октября — День легализации домашнего пивоварения в США. 27 октября — День американского пива. 2 ноября (первый четверг ноября) — Международный день стаута. 10 декабря — День лагера.

Авторы Андрей Соколов