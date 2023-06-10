В июне отмечают День мороженого: откуда взялось всеми любимое лакомство Лайф рассказывает, какое мороженое самое популярное, где попробовать пломбир со вкусом пива и жареными сверчками, а также подкинет идеи, как отпраздновать этот день сладкоежек. 9 июня, 21:01 Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) ежегодно отмечают 10 июня. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Покупая мороженое и наслаждаясь его восхитительным вкусом, задумывались ли вы, что у этого лакомства есть свой праздник? А ведь это так. Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day) ежегодно отмечают 10 июня. И хотя официального статуса этот оригинальный праздник не имеет, это никак не уменьшает его популярности. День мороженого стал всемирным, поскольку и дети, и взрослые признали его повсюду: кто же не любит побаловать себя прохладным кушаньем жарким летом! А есть такие любители, которые умудряются употреблять мороженое каждый день в любое время года. Вот и решили жители многих стран отдавать должное этому шедевру кулинарии ежегодно, устраивая распродажи, конкурсы, на которых компании-производители вручают призы и сладкие подарки, и другие весёлые мероприятия.

Когда появился Всемирный день мороженого

Интересна история возникновения праздника. В 1978 году двое приятелей-хиппи Бен Коэн и Джерри Гринфилд решили наконец взяться за ум и заняться делом. Захотелось им стать дальнобойщиками, но денег на собственный грузовик явно не хватало, и друзья задумали подзаработать на продаже мороженого. Окончили курс по изготовлению этого продукта в университете штата Пенсильвания. Потом собрали деньжат и открыли кафе-мороженое в здании бывшей бензоколонки в Берлингтоне, штат Вермонт. Кафе быстро стало популярным в городе, и в 1979 году владельцы отметили годовщину начала бизнеса днём бесплатного мороженого, который впоследствии стал отмечаться по всей стране, а позже превратился во всемирный праздник. Мечта о дальнобое так и осталась неосуществлённой, зато друзья основали ставшую знаменитой фирму Ben & Jerry’s, чья продукция славилась по всей Америке, а впоследствии занялись благотворительностью и экологическими проблемами.

Один из первых магазинов мороженого Ben & Jerry’s в Хобокене, штат Нью-Джерси. Фото © Luigi Novi / Wikipedia.org

Хотя есть и другая версия происхождения праздника. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Подтвердить это документально затруднительно, поэтому версия о том, что День мороженого придумали Бен и Джерри, кажется более убедительной.

Когда начались первые продажи мороженого и кто его придумал

Вообще же история лакомства началась задолго до 1786 года. Ещё три тысячи лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Позднее там же придумали рецепт смешивания молока и льда, хранившийся в строгой тайне. Делали свои прохладительные десерты и в Древнем Израиле, и в Греции. Они более походили на то, что сейчас называют замороженным соком. Известно, что в Иране ещё в V веке до н.э. делали изысканный десерт фалуде из нитей из пищевого крахмала, замороженных с розовой водой и лаймовым соком, иногда с молотыми фисташками.

Рецепт мороженого в Европу, по легенде, привёз из Китая Марко Поло. В XIV–XVI веках десерт, готовившийся с использованием замороженного молока, распространился на старом континенте. Появились кулинары, вносившие свой вклад в изобретение новых сортов мороженого. Так, авторство рецепта замороженного ванильного крема с молоком и сливками приписывают французскому кулинару Жерару Тирсену. Назывался этот десерт неаполитанским мороженым. А первый печатный рецепт мороженого можно найти в сборнике рецептов миссис Мэри Илз, опубликованном в 1718 году в Англии.

Каждая страна вносила свой вклад в историю самого популярного в мире лакомства. Привычный всем нам пломбир пришёл из Франции, так как придумали этот сорт в местечке под названием Пломбьер-ле-Бен. В XIX веке французы же додумались укладывать мороженое в стаканчики, за что им отдельное спасибо. Австрийские кондитеры подарили гурманам шоколадное мороженое. В Италии первыми стали готовить сорбет.

В XVIII веке вместе с переселенцами рецепт мороженого попал в США. Лакомство пользовалось здесь большой популярностью и активно продавалось. Аппарат для приготовления мороженого изобрела англичанка Нэнси Джонсон в 1840-е годы, но патент она продала американцам. В начале XX века Христиан Нельсон начал глазировать мороженое шоколадом и назвал своё изобретение пирожком эскимоса (эскимо-пай). Так появилось всем известное эскимо. В Соединённых Штатах придумали и вафельные стаканчики, без которых сегодня трудно представить многие сорта мороженого.

В СССР было очень вкусное мороженое, особенно эскимо. Фото © ТАСС

Будучи с визитом в США в середине 1930-х годов, производством мороженого заинтересовался нарком продовольствия СССР Анастас Микоян. Идея наладить собственный выпуск заморского лакомства была воплощена в жизнь, да так удачно, что уж в этой-то отрасли удалось догнать и перегнать Америку! Качество сладкого продукта в СССР всегда оставалось очень высоким, что признавалось во всём мире. Мороженое в Советском Союзе было самым доступным лакомством, стаканчик фруктового стоил всего семь копеек, а вкуснейший пломбир в вафельном стаканчике — 20! Вкус советского мороженого до сих пор остаётся элементом ностальгии для многих хоть однажды его попробовавших, а также эталоном при сравнении со вкусом современного мороженого. Оно входило и в состав прохладительного молочного коктейля, также получившего распространение ещё в советскую эпоху.

Самые необычные вкусы мороженого

В наше время в мире известно великое множество сортов мороженого. Некоторые из них обладают весьма необычным составом и вкусом. В Японии вам предложат мороженое с жареными устрицами — если отважитесь, попробуйте.

— если отважитесь, попробуйте. В американском штате Калифорния — на Фестивале чеснока в Санта-Крузе — можно отведать чесночное мороженое.

Акутак — национальное блюдо Аляски — состоит в основном из мороженого, сделанного из сахара, ягод, жира и мяса .

. Кондитерская Ben and Bill’s Chocolate Emporium в Бар-Харборе прославилась мороженым с омарами .

. Странная смесь мороженого со спагетти с сыром представлена в меню кондитерской Heladeria Coromoto в Венесуэле.

представлена в меню кондитерской Heladeria Coromoto в Венесуэле. В Колумбии в кондитерской Sparky’s Homemade Ice Cream предлагают отведать специфическое и необычное блюдо — мороженое с добавлением настоящих карамелизированных кузнечиков.

Любви к мороженому все возрасты покорны. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Как вам мороженое с добавлением соли и перца? Этот вариант предлагается в магазине Humphrey Slocombe в Сан-Франциско. Предпочитаете вкус икры? Лакомство, которое на 60 процентов сделано из белужьей икры, можно купить в фирменных магазинах французской компании-производителя мороженого Philippe Faur. Таким десертом просто хочется закусить мечту любого пивомана: мороженое со вкусом медового пива и тёмного эля, которое продаёт компания Frozen Pints. А бывает ещё мороженое с куриными крылышками, мороженое с хреном, со вкусом мёда и рассола, вкусом угля, чернилами кальмара и даже кониной... Воистину фантазии кулинаров нет предела!

Интересные факты о мороженом

Самое популярное мороженое в мире — ванильное. На втором месте — сливочное, затем — шоколадное и клубничное.

Итальянцы Мирко Делла Веккья и Андреа Андригетти изготовили самый большой вафельный конус для мороженого в мире. Высота конуса составляла 2,81 метра.

За свою жизнь одна корова в среднем даёт столько молока, что из него можно изготовить 34 000 литров мороженого.

Палочку для мороженого изобрёл в 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон.

В Танзании культивируется дерево под названием инга съедобная. Его плоды имеют вкус ванильного мороженого.

Самое дорогое мороженое в мире подают в ресторане Serendipity в Нью-Йорке, стоит оно 1000 долларов за порцию.

Дегустаторы мороженого используют только золотые ложки, так как обычные оставляют при дегустации небольшое послевкусие.

Рекорд самого длинного торта-мороженого принадлежит китайским кондитерам. При высоте в 1 метр и ширине 3 метра длина этого торта составила 4,8 метра, а общий вес — 8 тонн.

В городе Мерида, что в Венесуэле, есть кафе, которое предлагает своим посетителям около 850 сортов этого вкусного лакомства.

Многие врачи советуют родителям давать своим детям мороженое для профилактики ангины.

Как День мороженого будут праздновать в России

Юные гости экскурсии на фабрику мороженого "Чистая линия". Фото © Icecream-chl.ru

Всемирный день мороженого в России — это скорее коммерческий праздник. Чтобы его отметить, достаточно будет заглянуть почти в любое кафе вашего города, наверняка для гостей там будут предусмотрены скидки на позиции в меню, связанные с виновником торжества. Ещё интереснее, если в этот день удастся не только полакомиться мороженым, но и побывать на производстве. К примеру, в подмосковном Долгопрудном проходят экскурсии на фабрику мороженого "Чистая линия". За полтора часа гостям показывают все этапы производства и раскрывают секреты: как ингредиенты поступают на фабрику, как происходит их смешивание, фризерование, созревание и формовка, как пломбиром заполняют стаканчики или эскимо покрывают глазурью. День мороженого очень любят в Алтайском крае. 10 июня в парке "Изумрудный" в Барнауле местная фабрика "Алтайский пломбир" приглашает всех любителей сладкого лакомства на яркий праздник для всей семьи. Гостей ждёт насыщенная программа с играми, мастер-классами и выступлениями артистов, а также много-много мороженого. В ивановском зоопарке 10 июня тоже состоится большой детский праздник, посвящённый Всемирному дню мороженого. Гостей праздника ждут не только угощения, но и шоу мимов, криошоу, шоу мыльных пузырей и даже Дед Мороз с подарками.

Авторы Андрей Соколов