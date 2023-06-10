В июне празднуют День мебельщика: Что это за праздник и какие у него традиции 10 июня профессиональный праздник отмечают люди, которые в ответе за наш с вами комфорт, а порой и за здоровье — скажет ли вам спасибо ваша спина за годы, проведённые на неудобном офисном стуле? Всё, что нужно сказать о профессии мебельщика, читайте на Life.ru. 9 июня, 21:01 10 июня отмечают профессиональный праздник столяры, сборщики, конструкторы, дизайнеры, инженеры, монтажники, швеи, художники. Но только в том случае, если они заняты на производстве мебели. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Что делает нашу повседневную жизнь комфортной и на что мы по привычке почти не обращаем внимания? Удобная и надёжная мебель — одна из главных составляющих удобства и на работе, и дома. Над созданием стульев, диванов, шкафов и обеденных столов работают крупные, средние и мелкие мебельные компании, в которых трудится множество специалистов: столяры, сборщики, конструкторы, дизайнеры, инженеры, монтажники, швеи, художники... Среди мировых брендов производителей мебели не последнее место занимают и российские предприятия, изготавливающие мебель высокого качества и получающие высокие награды на международных выставках. Вот уже более десяти лет мастера, чьими руками создаётся комфорт в наших офисах и квартирах, во вторую субботу июня отмечают свой профессиональный День мебельщика. В 2023 году событие отмечается 10 июня.

Когда отмечают Всемирный день мебельщика

День мебельщика у нас в стране не установлен официально и был известен в основном только работникам данной отрасли. У мебельщиков есть объединяющая организация ― Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Благодаря её усилиям День мебельщика в России стал известен не только в профессиональной среде, но и среди обычных потребителей.

В наше время, когда без мебельного производства просто немыслима жизнь современного человека, профессия мебельщика — востребованная и высокооплачиваемая. Рынок производства мебели стремительно развивается и никогда не потеряет своей актуальности. Профессиональный День мебельщика позволяет выразить благодарность работникам этой отрасли. Ко Дню мебельщика приурочивают творческие вечера, развлекательные мероприятия, курсы повышения квалификации, командные конкурсы, выставки макетов оборудования. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, премии, дают повышение в должности.

Выставка знаменитого дизайнера Антонио Гауди в музее Орсе в Париже Фото © EPA/IAN LANGSDON

Когда появилась профессия мебельщика

Столярно-мебельное ремесло люди освоили ещё в палеолите, и с самой глубокой древности мебельные мастера были в почёте. Во многих пещерах археологи находят помеченные палеорисунками тайники каменного века. Именно тогда появились первые конструкции для хранения одежды, посуды и других вещей. А самые древние сохранившиеся образцы мебели были найдены в Египте и датируются третьим тысячелетием до нашей эры: обычные и складные деревянные табуреты с ножками из слоновых клыков, фрагменты ларцов из чёрного дерева. Археологи находили подобие современных кроватей и стульев, причудливые ножки которых мастерски изображали лапы льва или волка. Разнообразные сундучки и ларцы украшались геометрическими узорами и инкрустировались зелёным и синим малахитом, бирюзой и слоновой костью.

Древние греки делали многофункциональные сундуки, которые долгое время были основным предметом интерьера. Древние римляне отличались особым тонким художественным вкусом и отдавали предпочтение разнообразию стульев и ложам для пиршеств. Их мебель инкрустировалась драгоценными камнями и металлами, украшалась искусной резьбой. Римские мастера использовали в качестве материала цветной мрамор. Тогда же появляется первая плетёная мебель из ивовых прутьев.

В истории средневековой мебели можно проследить эволюцию от простоты и незатейливости изделий к их великолепию и изысканности. Если поначалу мебель была тяжеловесной, то с изобретением "лесопильной мельницы" её объёмные конструктивные элементы значительно облегчились. В готическую эпоху (XII–XV вв.) предметы интерьера становятся удобными и прочными. Заказчики пошли более требовательные, теперь за изготовление мебели берутся не только столяр, но и резчик, позолотчик и живописец.

Долгое время основным предметом интерьера был сундук, в котором хранились вещи хозяев жилища. В конце XV века в Голландии такой сундук поставили на торец и получился первый прототип шкафа. Чуть позже к нему присоединили второй сундук — прототип стал двустворчатым. Потом, уже во Франции, в XVI веке сундук поставили на подстолье, так появился "кабинет". И с этого времени наступает "эпоха шкафа", этот предмет мебели постоянно совершенствуется, превращаясь в изысканный и востребованный элемент интерьера, — вплоть до наших дней.

Консоль, конец XVIII – начало XIX века, Франция. Хранится в Музее декоративного искусства в Париже. Фото © Pline / wikipedia.org

Сменялись архитектурные стили, вместе с ними совершенствовалась и менялась мебель. Рококо потеснил барокко и принёс с собой туалетные столики, канапе и секретеры. Мода на античность привела к появлению французской мебели в стиле ампир (XVIII век).

Но настоящая революция в мебельном деле произошла в XIX веке, когда австрийский мастер Михаэль Тонет, мечтая о простой и компактной мебели, стал экспериментировать с деревянными деталями. Он изобрёл стальные формы и шины для сгибания древесины: с их помощью можно было одновременно гнуть несколько сегментов. Это положило начало серийному производству. Рациональный расход материала привёл к удешевлению стульев и кресел. В общей сложности до конца века было произведено около 50 миллионов стульев по вполне доступной цене — на них сидели и в Америке, и в Европе, и в России.

На Руси крестьянский быт не предполагал большого количества мебели — сундуки да лавки. Картина "Где болтались" К.В. Лемох (1897) © Национальный художественный музей Республики Беларусь

На Руси, где интерьеры не менялись веками, поначалу мебель была представлена в основном сундуками, лавками и ларями. В XVII веке, когда международные связи государства значительно расширяются, стало развиваться и мебельное производство. В царских палатах появились стулья с высокими спинками, кресла, ларцы и венецианские зеркала. При Оружейной палате учреждаются мебельные мастерские. А в XVIII веке в Туле стали делать уникальную железную мебель высокого художественного качества. Русская мебель включилась в общее русло европейского развития, сумев сохранить свою самобытность и национальные черты.

Занимательные факты о мебели

В Древней Греции скамьи, табуреты и стулья преимущественно использовались женщинами и детьми. Мужчины предпочитали лежанки и кровати.

По легенде, подлокотники на стульях появились после одного неприятного инцидента на похоронах фараона: во время официальной церемонии нетрезвый гость упал с неудобного сиденья.

В 1911 году изобретатель Томас Эдисон представил общественности бетонную мебель. Несмотря на свою прочность, мебель осталась невостребованной.

У короля Франции и Наварры Людовик XIV была самая большая коллекция кроватей — 413 штук. Тем король и вошёл в историю мебели.

Барная стойка была придумана на Диком Западе как укрытие для барменов от пуль недовольных клиентов и бандитов.

Диван длиною в один километр был изготовлен в России в 2014 году. На нём одновременно могли разместиться 2,5 тысячи человек.

Авторы Андрей Соколов