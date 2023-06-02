Производителя батончиков Snickers и Mars заподозрили в отправке денег ВСУ

Американскую компанию Mars подозревают в финансировании ВСУ. Ранее она объявила, что дополнительно выделит на поддержку Украине 13,5 миллиона долларов. Проверить производителя популярных шоколадных батончиков призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, своё обращение он направил генпрокурору РФ Игорю Краснову, пишет SHOT.

В тексте послания говорится, что Mars открыто и неоднократно информировал на своём сайте о направлении прибыли от российского бизнеса Украине. Одно из последних сообщений (о передаче 13,5 миллиона долларов) компания опубликовала 5 мая. Утверждалось, что деньги пойдут на "помощь населению и домашним животным". Кроме того, Mars перечислит средства в разные организации, в том числе Агентству США по международному развитию, которое подозревается в сотрудничестве с ЦРУ.

Бородин добавил, что, несмотря на приостановку работы Mars в России, производитель продолжает получать доход от своих заводов в РФ, заработав в прошлом году 177 миллиардов рублей. Там выпускают Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, а также корм для животных Whiskas и Pedigree.