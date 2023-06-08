Прокуратура проверит производителя Snickers и Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Московской области проверит американскую компанию по производству шоколадных батончиков Mars на предмет финансирования ВСУ. Такое решение принято после соответствующего запроса главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

"Направляется для рассмотрения обращение Бородина В.Н. о противоправной деятельности ООО "Марс", а также по иным вопросам", — говорится в прокурорском документе, копия которого есть в распоряжении Лайфа.