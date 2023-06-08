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8 июня, 14:00

Прокуратура проверит производителя Snickers и Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Московской области проверит американскую компанию по производству шоколадных батончиков Mars на предмет финансирования ВСУ. Такое решение принято после соответствующего запроса главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

"Направляется для рассмотрения обращение Бородина В.Н. о противоправной деятельности ООО "Марс", а также по иным вопросам", — говорится в прокурорском документе, копия которого есть в распоряжении Лайфа.

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Напомним, американскую компанию Mars подозревают в финансировании ВСУ, потому что она объявила о дополнительной помощи Украине в размере 13,5 миллиона долларов. Проверить производителя призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, обратившись в Генпрокуратуру РФ.

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ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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