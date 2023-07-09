Переехавший в Киев солист Machete анонсировал большие гастроли по России
Украинский лидер группы Machete Ярослав Малый планирует снова зарабатывать в РФ
Лидер группы Machete Ярослав Малый. Фото © ТАСС / Стукалин Евгений
Лидер групп "Токио" и Machete украинский певец Ярослав Малый, отказавшийся от выступлений в РФ после начала спецоперации, хочет вернуться на российскую сцену. Артист уже анонсировал концерты в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве.
Музыкант с украинским паспортом, несмотря на свои русофобские взгляды, планирует снова выступать на крупнейших площадках России. О предстоящих концертах в РФ он сообщил на официальной странице группы Machete в Instagram*.
Анонс концертов. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / machete.tokio
Певец критикует Россию с 2015 года: ещё тогда он с семьёй переехал в Киев, выражая таким образом свой протест. Артист объяснил отъезд желанием "поддержать свою страну, поскольку я гражданин Украины. И для того чтобы мои дети росли в демократическом обществе". Но, смекнув, что может оттолкнуть российских поклонников и лишиться основного гонорара, о полном прекращении концертной деятельности в РФ объявлять не стал, а также открыто Москву не критиковал.
Ранее украинский певец Макс Барских (Николай Бортник), который оскорблял россиян и заявил, что вступает в ряды ВСУ, оказался в центре скандала из-за песни на русском языке.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.