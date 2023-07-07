Лепс связал отмену своих концертов за границей с позицией по спецоперации
Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену концертов в ряде стран постсоветского пространства. Музыкант полагает, что причиной переноса выступлений стала его гражданская позиция, в том числе активная поддержка СВО и российских военных.
"Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно. Я живу в России, мне запрещён въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее", — сказал Лепс в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, он не переживает из-за случившегося, поскольку прекрасно себя чувствует на родине. Исполнитель также добавил, что музыка должна быть вне политики.
"По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему Отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно", — поведал музыкант.
Также Лепс заметил, что у него много работы и в России. Кроме того, певец заявил, что, если ему запретят въезд во все другие страны, он будет горд работать только на родине.
Ранее сообщалось, что концерт Лепса отменили в Казахстане. Местные СМИ писали, что отказаться от проведения мероприятия потребовали жители после того, как певец присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Позднее концерт Лепса отменили в Киргизии и в Узбекистане.
Лайф также писал, что Лепс сдержал слово и заплатил один миллион рублей военнослужащему ВС РФ, который подбил украинский танк "Леопард" немецкого производства. Боец показал на камеру полученную пачку банкнот, которую ему на видео передаёт депутат ЛНР Виталий Кишкинов.
ТАСС / Михаил Метцель