Лепс связал отмену своих концертов за границей с позицией по спецоперации

Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену концертов в ряде стран постсоветского пространства. Музыкант полагает, что причиной переноса выступлений стала его гражданская позиция, в том числе активная поддержка СВО и российских военных.

"Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. А в остальном мне всё равно. Я живу в России, мне запрещён въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее", — сказал Лепс в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, он не переживает из-за случившегося, поскольку прекрасно себя чувствует на родине. Исполнитель также добавил, что музыка должна быть вне политики.

"По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему Отечеству и делаю всё, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а всё остальное меня не волнует абсолютно", — поведал музыкант.

Также Лепс заметил, что у него много работы и в России. Кроме того, певец заявил, что, если ему запретят въезд во все другие страны, он будет горд работать только на родине.

Ранее сообщалось, что концерт Лепса отменили в Казахстане. Местные СМИ писали, что отказаться от проведения мероприятия потребовали жители после того, как певец присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Позднее концерт Лепса отменили в Киргизии и в Узбекистане.