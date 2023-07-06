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6 июля, 17:39
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Ещё в одной стране постсоветского пространства отменили концерт Лепса

В Киргизии вслед за Казахстаном отменили концерт Григория Лепса

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Киргизии вслед за Казахстаном отменили концерт Григория Лепса. Как сообщили представители площадки в соцсетях, выступление российского артиста должно было пройти 2 августа в городе Чолпон-Ата.

Так, организаторы опубликовали фотографию Лепса и подписали "отмена концерта", при этом не объяснив, почему шоу не состоится. По данным местных СМИ, выступление Лепса было отменено в связи с недовольством общественности из-за поддержки артистом СВО.

Ранее сообщалось, что концерт Лепса отменили в Казахстане. Местные СМИ тогда писали, что отказаться от проведения мероприятия потребовали жители после того, как певец присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард".

Лепс заплатил 1 млн рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу

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Наталья Исакова
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