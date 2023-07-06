Ещё в одной стране постсоветского пространства отменили концерт Лепса

В Киргизии вслед за Казахстаном отменили концерт Григория Лепса. Как сообщили представители площадки в соцсетях, выступление российского артиста должно было пройти 2 августа в городе Чолпон-Ата.

Так, организаторы опубликовали фотографию Лепса и подписали "отмена концерта", при этом не объяснив, почему шоу не состоится. По данным местных СМИ, выступление Лепса было отменено в связи с недовольством общественности из-за поддержки артистом СВО.