В Казахстане отменили концерт Лепса после его слов о поддержке СВО
В Казахстане отменили концерт Григория Лепса. Как сообщили представители площадки в соцсетях, выступление российского артиста должно было пройти восьмого июля в отеле Makao Luxury Village Resort в городе Конаеве.
"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", — говорится в сообщении.
Как пишут казахстанские СМИ, местные жители обратились к властям Алматинской области и города Конаев с просьбой отменить шоу Лепса якобы из-за того, что музыкант поддерживает СВО и присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Сам Лепс пока никак не комментировал новость о том, что его концерт не состоится.
Ранее Лайф писал, что российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс будут выплачивать по миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Об этом артисты заявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ТАСС / Михаил Метцель