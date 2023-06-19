В Казахстане отменили концерт Лепса после его слов о поддержке СВО

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса. Как сообщили представители площадки в соцсетях, выступление российского артиста должно было пройти восьмого июля в отеле Makao Luxury Village Resort в городе Конаеве.

Как пишут казахстанские СМИ, местные жители обратились к властям Алматинской области и города Конаев с просьбой отменить шоу Лепса якобы из-за того, что музыкант поддерживает СВО и присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Сам Лепс пока никак не комментировал новость о том, что его концерт не состоится.