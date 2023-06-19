Регион

Уведомления отключены

19 июня, 12:00

В Казахстане отменили концерт Лепса после его слов о поддержке СВО

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса. Как сообщили представители площадки в соцсетях, выступление российского артиста должно было пройти восьмого июля в отеле Makao Luxury Village Resort в городе Конаеве.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", — говорится в сообщении.

Как пишут казахстанские СМИ, местные жители обратились к властям Алматинской области и города Конаев с просьбой отменить шоу Лепса якобы из-за того, что музыкант поддерживает СВО и присоединился к инициативе платить по миллиону рублей за подбитый танк "Леопард". Сам Лепс пока никак не комментировал новость о том, что его концерт не состоится.

Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard

Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard

Ранее Лайф писал, что российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс будут выплачивать по миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Об этом артисты заявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
  • Новости
  • Казахстан
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров