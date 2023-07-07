Песков восхитился артистами, премирующими военных за подбитые западные танки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно отреагировал на решение российских артистов выплачивать денежные вознаграждения за подбитые в ходе СВО западные танки. В беседе с журналистами он отметил, что эти люди душой болеют за спецоперацию, военнослужащих и они всегда были и будут рядом с главой государства.
"Нельзя не восхищаться ими", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент реагирует на действия российских артистов, которые премируют военных за подбитые танки.
Он добавил, что в Кремле знают, что группа артистов, "в том числе и Григорий Лепс, действительно заявили о своём решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг".
Ранее Лайф писал, что российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс будут выплачивать по одному миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Позднее стало известно, что Лепс сдержал слово и заплатил один миллион рублей военнослужащему ВС РФ, который подбил украинский танк "Леопард" немецкого производства. Боец показал на камеру полученную пачку банкнот, которую ему на видео передаёт депутат ЛНР Виталий Кишкинов.
ТАСС / Михаил Метцель