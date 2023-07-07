Песков восхитился артистами, премирующими военных за подбитые западные танки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно отреагировал на решение российских артистов выплачивать денежные вознаграждения за подбитые в ходе СВО западные танки. В беседе с журналистами он отметил, что эти люди душой болеют за спецоперацию, военнослужащих и они всегда были и будут рядом с главой государства.

"Нельзя не восхищаться ими", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент реагирует на действия российских артистов, которые премируют военных за подбитые танки.

Он добавил, что в Кремле знают, что группа артистов, "в том числе и Григорий Лепс, действительно заявили о своём решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг".